影／看不下去！美國78歲老翁吃力上門送餐 網友為他募得逾3000萬

美國田納西州曼徹斯特（Manchester, TN）一戶人家下單購買星巴克，智慧門鈴卻拍到外送員是一名78歲的老翁，意外在網路爆紅。這名顧客循線查出外送員住處，親自上門給了200美元小費（約新台幣6400元），之後更應數以千計陌生網友的要求發起募款，最終為這名老翁與失業妻子籌得將近100萬美元，改變他們的人生。

CBS新聞報導，點購星巴克的當事人布蘭妮（Brittany Smith）平時幾乎不會查看智慧門鈴，但當天四肢癱瘓的前夫為女兒買了星巴克飲料，讓她注意到這段送餐畫面，見到78歲的男子李察（Richard）緩慢地爬上住家階梯送餐。她隨後發布影片並表示：「他應該待在家裡，好好休息，每天稍微活動幾次維持行動能力，但還在工作？不，我真的不知道。我們應該幫幫他。」

看完送餐影片後，布蘭妮與前夫都決定一定要找到理查。她說：「我當下氣壞了，心想，這位可憐的老人，怎麼會是他在幫我完全健康的女兒送星巴克？」

有人隨後認出李察，並提供他的姓氏。布蘭妮開車四處尋找影片中的車輛，最後成功找到理查，就住在距離她家約5分鐘車程的地方，並親自上門拜訪，當場給了他200美元小費。

原來，理查本來從事保險業，13年前退休，但妻子失業後不得不重返職場開始送餐，有時一天工作長達12小時。他說，自己需要補貼家用，所以開始接單，這讓夫妻倆能夠支付帳單。

起初布蘭妮以為200美元小費已經足夠，但網友有不同想法，向她發出「數百甚至上千則訊息」，希望她為李察發起募款。於是，布蘭妮隔天一早便在GoFundMe開設網頁，名稱為「讓理查再次有機會休息」，短短幾天就為這對結縭近56年的夫妻募得超過95萬美元（約新台幣3051萬）。

李察的妻子布蘭達（Brenda）表示：「真的很難相信，有這麼多人如此慷慨，願意幫助我們，甚至是完全不認識我們的人。」李察則對大家的支持充滿感激。他說，自己仍想繼續送餐，但不會像以前那麼頻繁，因為工作讓他感覺更好，「盡力而為、幫助別人很重要。如果你願意幫助他人、做對的事，就會成功。」