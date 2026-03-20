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庭院除草翻土驚見嬰兒腳！日男驚嚇報警 竟是15歲女兒產子掩埋

聯合新聞網／ 綜合報導
日本埼玉縣一名男性在家中庭院發現嬰兒腳，大驚報警，沒想到竟是15歲女兒產子。少女示意圖。 圖／AI生成
日本埼玉縣一名男性在家中庭院發現嬰兒腳，大驚報警，沒想到竟是15歲女兒產子。少女示意圖。 圖／AI生成

據日媒「日テレニュース」報導，埼玉縣行田市日前發生一起一名15歲的國中女生，涉嫌將自己剛產下的男嬰埋在自家院子裡，遭當地警方以遺棄屍體罪嫌逮捕。此案發生於本月16日，女學生的父親在院子除草翻土時，驚見泥土中露出疑似嬰兒的腳，隨後挖出與臍帶一同被掩埋的遺體，嚇得立刻報警處理。

警方初步勘驗指出，嬰兒遺體上並無明顯外傷。該名女學生在偵訊時供稱自己是「獨自一人把孩子生下來」，並坦承因為「覺得沒辦法把寶寶一直藏在房間裡，所以才把他埋起來。」令人訝異的是，與她同住的家人在這段期間，竟完全沒有察覺她懷孕生子。目前警方正透過司法解剖，進一步釐清嬰兒的確切死因與詳細案發經過。

這起事件引發的悲劇，在日本社會與網路上掀起廣泛討論。許多網友質疑，面對剛經歷生產、身心嚴重受創的15歲少女，相關單位是否應優先給予醫療與心理上的照護，而非直接逮捕。對此，熟悉刑事案件的律師神尾尊禮在「弁護士ドットコムニュース」中指出，雖然實務上這類嬰兒棄屍案件通常會直接逮捕當事人，但他個人認為，應該適度限縮逮捕的時機，畢竟多數的棄嬰案件未必都有逮捕的必要。

對少女未來將面臨的法律處分，神尾律師表示現階段很難準確判斷。他解釋，如果原生家庭與環境因素是釀成悲劇的主因，司法可能會採取保護管束、送交少年收容機構或依《兒童福利法》進行安置。神尾律師強調，無論最後如何，都期盼這名15歲少女能獲得最適當的協助與輔導。

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