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屋內突異常安靜！哥倫比亞母親發現4歲兒子掉入洗衣機 浸在水槽時間過長溺斃

香港01／ 撰文：桃樂斯
兒童照護。圖/AI生成
兒童照護。圖/AI生成

哥倫比亞發生家居意外，1名孩童不幸身亡。當地一名母親在家中經營的服裝室工作時，留意到平日愛喧嘩的兒子忽然安靜無比，察覺情況有異於是四處尋找，未幾在洗衣機水槽發現對方蹤影，男童抱出時已失去反應，送醫後證實因溺水不治。事件引起當地社會喚起對兒童家居安全的關注，過去亦曾有兒童安全組織提醒，無論任何款式的洗衣機均應加裝安全鎖，以防止幼童自行打開機門進入。

綜合外媒報道，事發於3月5日上午近11時，哥倫比亞貝洛鎮（Bello）一名4歲男童因意外墮入洗衣機，不幸溺斃。當時男童的母親科爾特斯（Thiago Guisao Cortés）正在家中經營的服裝工作室內工作，屋內另有男童的2名姑母協助縫製衣物。

活潑兒子突變安靜　揭浸洗衣機水槽內

其間科爾特斯發現家中變得異常安靜，平日活潑好動的兒子竟然毫無動靜，急忙在屋內尋找，最終在洗衣機水槽發現其蹤影。男童當時浸在水內，抱出時已失去反應，科爾特斯在鄰居協助下將兒子送院，可惜他在水中停留時間過長，醫護人員檢查後，確認他已沒有生命迹象。

男童死因初步判定溺水　遺體送往法醫中心

警方事後初步判定男童死因為溺水，目前已將其遺體送往法醫中心，以釐清死因。警方表示，科爾特斯事發早上才為兒子預備早餐，並替他沐浴更衣，確認他在屋內活動便返回縫紉機前繼續工作，卻未料發生悲劇。事件引起當地社會關注，同時喚起兒童家居安全的重要性。

任何型式洗衣機均應加裝安全鎖　避兒童誤入引意外

國際兒童安全組織「Healthy Children」過去曾提醒，無論是上置式或前置式（滾筒）洗衣機均應加裝安全鎖，防止幼童自行打開機門攀爬進入；而各類清潔用品，如洗衣膠囊等亦應妥善存放在兒童難以觸摸的位置，以免他們誤食或引致其他意外。

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文章授權轉載自《香港01》

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