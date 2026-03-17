嫌產婦分娩太吵…惡鄰居怒告助產中心 當地人不滿反嗆：不可理喻

德國近日發生一起令醫療人員傻眼的法律糾紛，一名住在助產中心對面的男子，因不滿產婦分娩時發出的叫喊聲「太吵」，竟憤而告上法院。雖然法院最終並未做出正式判決，但助產中心為了避免敗訴風險，已無奈同意停止使用該間被投訴的產房。

據外媒《Th e Sun》報導，這間位於德國的助產中心去年才剛開幕，深受當地家庭歡迎。然而，這名住在4樓的鄰居卻抱怨，產房傳出的聲音嚴重破壞了他的生活安寧，讓他忍無可忍。助產中心負責人沃夫（Sarah Wolff）無奈表示，如果這名男子有問題，早該在8個月前就提出討論，而不是直接對簿公堂。

據當地居民透露，這名原告4週前才剛搬到中心對面的住處，甚至有人爆料，他在助產中心正式開張前，就曾威脅要採取法律行動。另一位57歲的鄰居歐騰（Frank Otten）則替院方抱不平，「我就住在隔壁，根本什麼都聽不到，這種投訴簡直不可理喻！」

助產中心的助產士們也強調，所謂的「噪音問題」被嚴重誇大了。事實上，產婦在分娩時多半是發出低沉的呻吟而非尖叫；若真的遇到極少數會大聲哭喊的案例，通常也會轉送至醫院處理，對社區的影響微乎其微。

一名原本計畫在該處生產的孕婦接受《BILD》採訪時感嘆，「我原本想在那間產房生下我的第2個孩子」。目前當地居民已紛紛站出來聲援助產中心，認為這是一項對社區非常有價值的服務，對於這類優質設施因惡意投訴而被迫關門感到非常遺憾。