尺度大開？大阪世博吉祥物推首本寫真集 性感曬日光浴照片曝光

2025年大阪萬國博覽會那隻外型獨特、曾引起網路熱議的吉祥物「脈脈（MYAKU-MYAKU）」又出奇招了！官方近日在「X（原為Twitter）」宣布，將於4月13日推出脈脈的首本個人寫真集，消息一出立刻讓網友笑翻。

從官方PO出的多張照片中，不只有脈脈躲在半透明窗簾的畫面，還有躺在吊床、在海邊散步及曬日光浴的景象。根據官方發文，這本名為《I myaku you》的寫真集規格驚人，團隊特別帶著脈脈前往沖繩進行3天2夜的拍攝，全書厚達224頁。官方甚至在宣傳中大玩偶像寫真梗，預告書中將附贈全5款隨機一張的特製照片卡。

更令粉絲驚訝的是，官方為了慶祝寫真集發售，還宣布將在東京、大阪、名古屋等3大城市舉辦粉絲見面會。據日媒《モデルプレス》報導，脈脈在接受專訪時興奮地表示，這次的拍攝過程非常開心，未來也想持續挑戰各種新事物，並強調整本寫真集處處都是看點，且為了呈現完美畫面，他在拍攝前還特地做了許多練習，確保全身上下的「每一隻眼睛」都能同時睜開。官網顯示，脈脈寫真書一本售價為3,600日圓（約新台幣722元）。

消息一出，日本網友幽默表示，「脈脈沒穿衣服嗎？」、「這幽默感與商業頭腦讓人感受到滿滿的關西風，太有趣了」、「脈脈的首本寫真集？沖繩取景竟然表現得這麼大膽，隱藏版福利照片到底裡面藏了什麼啦？」、「我現在在上班...快要忍不住笑意了」、「好期待隱藏版福利照片喔」。