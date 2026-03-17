差別待遇不只針對觀光客！日人妻集體控訴「好菜都給男人」：牛排還給邊角料

近年來日本人對外國觀光客差別待遇、甚至惡言動粗的情況時有所聞，然而這類「區別對待」其實不只發生在外國客身上。有不少日本女性控訴，部分餐廳總以「男性為尊」，即使告知女性才是餐會主角，服務人員仍是會先送餐給男性，連菜色豐盛程度都有差異。

日本社會過去常給人「大男人主義」的印象，雖然現在淡化很多，仍難免有「男性優先」的情況出現。日前一位日本人妻在社群平台X抱怨，明明用餐時她坐在主位上，服務生上菜時卻總是先端給坐在次位的丈夫，其次是再次位的男性，最後才端給她，於是她一氣之下就把下一道準備端給丈夫的菜搶過來了。

一位櫻花妹見狀也表示遇到類似狀況，先前訂了一間CP值不錯的旅館打算為媽媽慶生，入住時媽媽還默默給了小費，老闆娘當下也眉開眼笑地收了，然而吃飯時卻只有爸爸和姊夫面前擺上厚切牛排，他們和媽媽卻拿到等級明顯差很多的肉。此外，即使爸爸明確告知服務上「是媽媽生日」並當面把菜餚遞給媽媽，後續他們仍堅持把較高檔的菜色放在爸爸和姊夫面前。

不平等的對待令許多女性忿忿不平，留言表示「我懂！之前也遇到服務生把菜端給我叫我擺盤」、「哪間旅館啊？絕對拒住」、「雖然不懂為什麼要給小費，但只有男性有資格享用好菜也太過分」、「通常男性湯池也更大、視野更好」、「一般飲食店也一樣，男性馬上就有水喝，我卻要主動索取才有」。

除了服務的差異外，不少女性也表示，料理等級也存在著明顯歧視，「和父母去溫泉旅館，爸爸拿到正常且品質良好的肉，媽媽卻拿到邊角料且份量明顯不足，一開始店家還辯解說都有秤重，後來廚師才出面道歉」、「有間中華料理店，明明付一樣的錢，卻會隨意減少女性餐點的份量」、「在札幌燒肉店有同樣遭遇，我拿到明顯是邊角料的碎肉」。

事件經魚漿夫婦粉專翻譯後傳至台灣，多數人都表示沒有遇到類似問題，但也有曾在日本餐廳、旅館打工的經驗者表示，「確實是這樣，在打工時老闆到主管，都是說年長男性先上菜，這樣比較容易推薦酒水，以及會為了面子多點餐」、「這怪不了服務員，我以前在溫泉旅館當服務員就被教上菜要先男再女，不管什麼情況，還有像是加水加茶也是先男再女」。