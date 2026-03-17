小金人竟是婚姻殺手！研究證實「奧斯卡魔咒」：對男星殺傷力更大

在好萊塢，奧斯卡小金人是每位影星夢寐以求的至高榮耀，但這座獎座背後，卻流傳著名為「奧斯卡魔咒」的迷信。1978年影帝李察·德雷福斯（Richard Dreyfuss）在奪獎後陷入毒癮與車禍，曾含糊地說：「這全是奧斯卡的錯。」而無數女星如凱特·溫絲蕾（Kate Elizabeth Winslet）、荷莉·貝瑞（Halle Maria Berry）在封后後傳出婚變，更讓這項迷信蒙上神祕色彩。

據美媒《Psychology Today》報導，贏得大獎是一種極端的「地位移轉」（status shift），甚至可被稱為「地位衝擊」（status shock）。與大學畢業這種循序漸進的成就不同，奧斯卡是在信封揭曉的一瞬間，暴力地翻轉了獲獎者的未來，並帶來巨大的資源與誘惑，往往快得讓人來不及學會如何駕馭。

精神科醫師拉傑·珀紹德（Raj Persaud）指出，根據一項針對1930至2005年間上千位演員的研究發現，所謂「職業衰退」的魔咒其實並不存在。事實上，得獎者的拍片量明顯高於未得獎者，這說明奧斯卡確實是事業的強勁助力。然而，在「個人生活」方面，表現卻截然不同。研究顯示，奧斯卡對男演員的「魔咒殺傷力」遠大於女性，入圍或獲獎皆會增加男演員的離婚率，但對女演員反而是降低離婚率。

研究人員解釋，不僅獲獎帶來的「地位移轉」會有所影響，僅入圍的男演員也會因「地位剝奪」（status deprivation）的挫敗感、那份「差一點就得到」的遺憾，進而將負面情緒帶入家庭、影響婚姻。另外，雖然無論男女在奧斯卡獲獎後，都可能面臨更多具吸引力的感情「機會」，但男性更容易對「未採取的行動」感到悔恨，特別是在性與感官誘惑面前，因此，男星往往更因擔心錯過機會而做出破壞家庭的行為。

研究最後表示，奧斯卡的入圍與獲獎，對男女演員的職業發展皆有益處，但在個人生活方面，男演員將有更持久負面後果。也就是說，對於男演員而言，奧斯卡是既能讓事業攀上巔峰，卻也可能在最輝煌的時刻親手粉碎婚姻。