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神似新垣結衣！日本22歲女偶像超甜笑容爆紅 網戀愛：比AI還美

香港01／ 撰文／爆檸哥
日本新人偶像女團LumiDay，其成員白鳥華子日前在社交平台上傳一張舉辦演唱會時的側拍照，甜美笑容和造型瞬即被網友瘋傳。娛樂人物示意圖。圖／AI生成
日本新人偶像女團LumiDay，其成員白鳥華子日前在社交平台上傳一張舉辦演唱會時的側拍照，甜美笑容和造型瞬即被網友瘋傳。娛樂人物示意圖。圖／AI生成

去年才出道的日本新人偶像女團LumiDay，其成員白鳥華子日前在社交平台上傳一張舉辦演唱會時的側拍照，甜美笑容和造型瞬即被網友瘋傳，有網友更認為白鳥樣子神似國民女神新垣結衣，更有人懷疑美得有如AI生成圖片，在網上掀起熱話。

白鳥華子日前在X、IG上傳之前公開演出時的照片，相片中她一頭簡單俐落的BOB頭短髮，加上銀色髮箍，身穿在女團中的代表顏色淺藍色的短裙舞裝，雙手握著麥克風露出甜美笑容，在貼文中更寫道「擁有甜美笑容的偶像」，精緻五官的相片瞬間在網絡上瘋傳，至截稿前已吸引22萬瀏覽次數。

不少網友均大讚白鳥華子很有氣質「長得好像新垣結衣」，「太美了」、「超級可愛」、「笑容真的很好看」、「這是AI嗎」、「被笑容撫慰了」、「想要每天都看到這個笑容」、「笑起來自然、可愛、又迷人」「很有殺傷力的笑容」，不過也有人認為白鳥華子確實長得可愛，但其實跟新垣結衣並不相像，更有人調侃說「P圖之後誰都能變成新垣結衣」。

22歲新人去年出道即變萬人迷

白鳥華子2003年8月2日出生於東京，今年22歲，她所屬的女團LumiDay去年9月才出道。LumiDay一共有五位成員，走清新、透明感與正能量的路線，團體年初推出了新專輯LumiDay Collection ，在YouTube Music所見專輯內共有七首歌曲，而本來只算地下女團的LumiDay，在X暫時有 1,500多個粉絲，反而白鳥華子本人的X已有5000多個粉絲。

得知自己的照片引發廣大迴響，白鳥華子發文表示「看到這麼多訊息我太開心了」、「謝謝在這張照片裡發現我的人」，希望大家繼續幫忙分享。

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文章授權轉載自《香港01》

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