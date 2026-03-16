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不還錢跑路回國！他揭陸生「刷爆日本信用卡+欠租」離譜行徑…下場慘了

香港01／ 撰文：布萊恩
在日陸人於小紅書發文，控訴一名陸生因為考不上日本大學，竟然欠下幾個月房租、水電費用，把所有日本信用卡都「刷爆」後，向在日本的同胞借款，然後取消日本簽證返回中國避債。信用卡示意圖。圖／AI生成
在日陸人於小紅書發文，控訴一名陸生因為考不上日本大學，竟然欠下幾個月房租、水電費用，把所有日本信用卡都「刷爆」後，向在日本的同胞借款，然後取消日本簽證返回中國避債。信用卡示意圖。圖／AI生成

惡意借錢不還太離譜了吧！有於日本居住的中國人在大陸社交平台小紅書發文，指1名中國留學生因為考不上日本大學，竟然欠下幾個月房租、水電費用，並把所有日本信用卡都「刷爆」，甚至向在日本的同胞借款，然後取消日本簽證返回中國避債，「管他什麼催收，律師信」。樓主估計，這名中國留學生這輩子都無法再去日本。

事件引來網友熱議，紛紛批評離譜，「沒素質到了極致！」、「沒素質無下限還覺得很驕傲」、「這種蠢貨是真的不給自己留條後路」，又擔心其他中國留學生或有意往日本讀書的中國人會因此受累，「堵死前人後人的路」、「丟臉中國人」。

中國留學生刷爆日本信用卡+欠房租 不還錢「跑路」回國

「跑路了兄弟，跑路了」。有在日本居住的中國人於小紅書發文，指1名來自重慶的中國留學生，欠了他6萬日圓（約新台幣1.2萬元）款項1年不還，還偽造轉賬記錄，已「跑路2個多月」。直至近日樓主路過對方在日本住房，看到屋主正清理這人留下的垃圾，竟有驚人發現。

樓主表示，對方竟然在「跑路」前開辦多張日本信用卡，「PayPay（日本金融公司）的，7-11（7-Eleven）的，JCB（Japan Credit Bureau，日本信用卡組織）的」，而且已欠下幾個月房租、水電費用，「管他什麼催收，律師信，直接就是留卡注銷回國，管你在日本的中國人還能不能辦信用卡的租房的，反正語校讀了兩年也沒考上大學」。

料無法再到日本

樓主又上載此前到日本警署報警影片，估計「不出意外這個人這輩子都沒法再來日本了」。

網友批素質低：丟臉中國人

網友看後嘩然，直斥這名中國留學生離譜「沒素質無下限還覺得很驕傲」、「就這點便宜有什麼好佔的，我真的服了」、「沒素質到了極致！」、「哇連中國人朋友也不放過，是真的狠啊……」、「這種蠢貨是真的不給自己留條後路，你正經留學簽證正經來回，哪怕以後再簽工作旅遊都比別人方便百倍，後半生還長著呢，你咋能未卜先知以後沒有任何一天需要再去日本？」、「丟臉中國人」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

中國人 留學生 信用卡 日本 小紅書 陸生

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