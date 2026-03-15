化學系高材生實驗室「嚼口香糖」突爆炸 下半張臉遭炸爛慘死

烏克蘭曾發生一起駭人聽聞的離奇命案，一名25歲的化學系學生在咀嚼口香糖時，口中突然發生爆炸，導致他下半部臉頰與下巴當場被炸毀，不幸身亡。

據外媒報導，這起事件發生於2009年。25歲的死者弗拉基米爾（Vladimir Likhonos）生前有一個特別的習慣，他喜歡將口香糖沾取「檸檬酸」粉末一起咀嚼，藉此增加酸味與口感。

然而，案發當天早晨，弗拉基米爾正在處理化學物質時，不慎將桌上的粉末搞混。他誤把一種外觀與檸檬酸極為相似的未知爆炸性粉末當作調味料，沾在口香糖上並直接放入口中。

當地警方發言人比加諾娃（Elvira Biganova）指出，當這顆「炸彈口香糖」一接觸到口腔，便瞬間引爆。巨大的衝擊力當場炸裂了弗拉基米爾的下巴與下半部臉頰，儘管醫護人員火速趕抵現場，弗拉基米爾仍因傷勢過重而回天乏術。比加諾娃坦言：「就連我們見多識廣的資深警員，也被現場的慘狀嚇得不輕。」

警方隨後在他的工作桌上發現了約100公克的疑似爆裂物粉末，由於該物質極度危險且不穩定，當局甚至緊急出動防爆小組前往處理。據當地媒體推測，該物質的爆炸威力可能高達TNT炸藥的四倍。

當地大學化學工程系副院長利索夫斯卡婭（Irina Lisovskaya）透露，弗拉基米爾在化學科目上曾拿下「A」的優異成績，但其他科目表現平平。事實上，他在案發前一年因無法通過畢業論文答辯，已遭校方退學，因此這場奪命意外是發生在其自家住宅內。