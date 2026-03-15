忘了30年的股票！日本老夫妻一查帳戶嚇傻：20萬變1300多萬

據日本媒體《The Golden Online》報導，日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，才想起曾經購買過股票。原本早已被遺忘的投資，在確認帳戶後竟發現資產已大幅增值，最後出售後入帳金額高達約6800萬日圓（約1366萬台幣），讓夫妻兩人又驚又喜。

報導指出，67歲的佐藤健一與64歲妻子退休後過著節儉生活，夫妻倆每月僅靠約22萬日圓（約4萬台幣）的年金與存款維持開銷。在物價持續上漲的情況下，兩人平時也盡量節省生活費，旅遊與娛樂支出幾乎都已暫停。

事情的轉機出現在整理老家文件時，佐藤在舊文件箱中找到一份來自證券公司的交易報告書，才想起自己在1990年代初期曾聽從父親建議，花約100萬日圓（現在約20萬台幣）買進某家通訊相關公司的股票。由於當時仍是紙本股票的年代，之後又經歷工作忙碌與多次搬家，他早已將這筆投資拋在腦後。

佐藤隨後聯絡證券公司查詢帳戶狀況，結果發現這筆投資在30多年期間因股價上漲與多次股票分割，資產價值已增至約8500萬日圓（約1707萬台幣）。夫妻討論後決定全部出售，扣除約20％稅金後，最終匯入銀行帳戶的金額仍超過6800萬日圓（約1366萬台幣）。當他到銀行ATM更新存摺時，看見最後一行的金額時忍不住手都發抖，直言「從沒看過這麼大的數字」。

報導指出，這起案例反映長期投資與時間累積的效果。隨著企業成長與股票分割，投資人即使沒有再追加資金，持股數量仍可能增加，加上股價上升就可能帶來可觀收益。專家也提醒，日本仍有不少股票因長期未管理而被放在「特別帳戶」，若民眾曾經投資卻忘記帳戶，仍可向證券公司查詢目前的資產狀況。

另外，根據日本官方統計，厚生年金平均每月約15萬日圓（約3萬台幣），在退休生活支出壓力下，金融資產往往成為重要的經濟支撐來源。專家也建議，民眾若曾有投資紀錄，定期確認資產狀況，有助於更完整地規畫退休生活。