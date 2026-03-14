緣份天註定！與丈夫同年同月同日、同醫院出生 人妻甜曬證明

有時緣份天註定，要擋都擋不了！馬來西亞1名人妻在網路上傳自己和丈夫的出生證明文件，顯示2人同年同月同日出世，正巧是平安夜，連醫院都一樣，明明雙方只是陌生人，但命運牽起紅線，人妻笑言如果其他人目前沒有戀情，「可以回到出生的那間醫院，說不定命運就在那裡等著你們」。

許多網友大讚「命中注定」、「救命，好甜」、「有沒可能如此巧合？」、「你們要幸福唷」。

同年同月同個平安夜出世 醫院都一樣

發文者在Threads上傳自己和丈夫的出生證明文件，圖中可見，2人同在馬六甲中央醫院 （Hospital Besar Melaka）出生，日期都是1996年12月24日平安夜，丈夫當日凌晨0時17分出生，發文者出生時間是同日清晨6時27分，相差6小時。

2名陌生人輾轉交往結婚

發文者用文字補充，其實本身不認識丈夫，2013年在補習班結識，樓主經了解後，知悉雙方同年同月同日出世，當時已經被丈夫的外形吸引，但雙方當時正和其他人交往，所以各自繼續生活，到了2018年，他們先後分手，非常傷心，但丈夫經社交媒體持續安慰發文者，之後交往，他們2021年結婚，如今仍然相親相愛。

網友大讚︰姻緣天注定

發文者笑稱若其他人目前沒有戀情，可以回到自己出生的醫院，「說不定命運就在那裡等著你們」。

貼文引來大量網友留言，「姻緣天注定」、「他們通往產房的路上或許擦肩而過 」、「你們是否也在2024年12月24日結婚？」。

根據發文者和丈夫的出生證明文件，2人同在馬六甲中央醫院出世，出生日期是1996年12月24日平安夜，出生時間則相差6小時。圖／取自Threads@arisya_zaidy圖片

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文章授權轉載自《香港01》