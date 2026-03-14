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只比住沙漠好一點？世界首富房子超樸素 馬斯克母親爆料「克難生活」

聯合新聞網／ 綜合報導
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。圖／路透社
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。圖／路透社

根據《富比世》（Forbes）最新公布的第40屆全球億萬富豪榜特斯拉（Tesla）執行長馬斯克以8390億美元的身家，不僅連續兩年蟬聯世界首富，更成為史上首位資產突破8000億美元的人。然而，這位正邁向「1兆美元富豪」里程碑的科技巨頭，私下的生活方式卻讓外界大跌眼鏡。

近日一名「X」用戶分享了馬斯克位於德州博卡奇卡（Boca Chica）住處的客廳照片，並稱「馬斯克的房子沒有任何花俏的東西，只有生活的必需品」。從照片中可見，馬斯克住處內僅有簡單裝潢，開放式廚房配有簡約的白色櫥櫃與冰箱，客廳則擺放一張堆滿書的木桌，還有一個顯眼的火箭造型雕塑，及一把武士刀。

隨後這則貼文釣出馬斯克的母親梅耶（Maye Musk）轉發，更揭露了首富家不為人知的「內幕」。梅耶幽默吐槽，兒子的冰箱裡竟然連一點食物都沒有，而且她去探望兒子時，「睡覺的地方就是照片右邊的『車庫』」。

此外，梅耶還提到浴室裡只有一條毛巾，所以她特地留給兒子用。儘管生活條件極其簡單，梅耶卻樂在其中，她開玩笑表示，自己小時候曾在喀拉哈里沙漠待過3個星期沒洗澡，「我想我的父母已經讓我為這種『奢侈生活』做好了準備」。

事實上，曾為馬斯克撰寫個人傳記的作家華特．艾薩克森（Walter Isaacson）就曾PO出此張照片，指出馬斯克在2020年決定賣掉他的5座豪宅，改將這棟位於德州博卡奇卡、僅有兩間臥室的「簡陋房屋」作為主要住所，而馬斯克平時就在這張木桌旁撥打工作電話。

馬斯克 特斯拉 富比世

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