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熊本烤地瓜車半路起火！70歲駕駛「邊燒邊開」 狂飆2公里衝消防局求助

聯合新聞網／ 綜合報導
日本熊本市中央區12日晚間發生一起移動販售車起火事件，一輛販售烤地瓜的貨車在行駛途中突然起火，駕駛竟一路開著燃燒的車輛直奔消防局。圖/取自「日テレNEWS」YouTube
日本熊本市中央區12日晚間發生一起移動販售車起火事件，一輛販售烤地瓜的貨車在行駛途中突然起火，駕駛竟一路開著燃燒的車輛直奔消防局。圖/取自「日テレNEWS」YouTube

日本熊本市中央區12日晚間發生一起移動販售車起火事件，一輛販售烤地瓜的貨車在行駛途中突然起火，駕駛竟一路開著燃燒的車輛直奔消防局，過程宛如電影情節，現場可見卡車嚴重燒毀，只剩下骨架與部分裝飾殘留，畫面相當怵目驚心。所幸最終無人受傷。

一名網友在社群平台X分享一段影片，可以發現一名男子開著一台貨車，車上已經竄起濃濃大火，不顧一切闖紅燈、在國道上飛馳，將車開到消防局，讓他直言「真是個膽大妄為的舉動」。

對此，熊本當地消防單位表示，12日晚間接到多通119報案電話，不少民眾表示看到「一輛正在燃燒的汽車還在行駛」，消防人員調查指出，起火的是一輛販售烤地瓜的貨車，駕駛是一名70多歲的當地居民，當時車輛從市中心出發，途中行經日本國道3號等道路，最後一路開到約2公里外的熊本市西消防署求助。

消防單位指出，燃燒的貨車在抵達後由消防人員撲滅，火勢約1小時左右撲滅，但整輛約2噸重的貨車已被燒毀，包含鋼架貨廂幾乎全毀，所幸並未有人員受傷。

消防單位表示，起火點位於貨廂內部，當時車上以柴火烤地瓜，因此推測可能與烤製設備有關。車輛行駛途中，燃燒中的貨物與其他物品也曾掉落在路面上，不過幸好火勢沒有進一步擴散。

地瓜 熊本 火燒車

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