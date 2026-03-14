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日拉麵店拍餐後照喊「畢業快樂」！網一面倒怒轟學生沒教養 真相超尷尬

香港01／ 撰文／奶茶妹
拉麵示意圖。 圖／pakutaso
拉麵示意圖。 圖／pakutaso

餐廳老闆發文感謝客人，竟引發一場網路大炎上？近日日本一間拉麵店店貼出客人離座後凌亂不堪的餐桌照，並配上極度有禮貌的祝福語。竟被網友一口咬定為老闆在「影射」客人沒收拾。事後店家亦還原真相，結局令大批網友集體反省！

日前，日本埼玉縣春日部市的一間名為「會津拉麵 和」拉麵店的老闆在社群平台X上分享了幾張店內照片。從照片中可見幾張餐桌被併在一起，桌上散落著吃剩的空碗、水杯和用過的紙巾，地板上甚至還有疑似鞋底帶進來的泥沙。

老闆還配文「春日部共榮高中的各位同學，非常感謝大家如怒濤般光臨！總共18位的同學們，恭喜你們畢業！願大家的未來幸福美滿！」

在現今動輒「炎上」的網路風氣下，這篇貼文立刻引起了廣大網友關注。不少人看著凌亂的照片，再對比極度禮貌的文字，判斷老闆在明讚暗踩。

不少人認為老闆是礙於情面不想把話說得太難聽，才刻意用「畢業祝福」來包裝對學生衛生習慣差的控訴。於是，大批網友隨即將矛頭指向文中提及的這群學生，痛批他們「太沒品」、「缺乏教養」。

眼見留言風向一發不可收拾，甚至波及無辜的學校，拉麵店老闆才驚覺大家完全誤會他的本意，急忙發文澄清，他表示這篇貼文真的100%只是單純的畢業祝福，絲毫沒有批評意思，「這篇貼文收到了很多迴響，所以稍微補充說明一下。各位的光臨對我來說也是最棒的回憶，我只是單純想表達心中的感激之情。一直以來，包含歷屆學生在內，有許多春日部共榮高中的學生前來店裡用餐，大家都是非常懂禮貌的好孩子。真的感激不盡！」

原來老闆單純是因為看著這班高中生迎來畢業，心中充滿不捨與感動，於是拍下他們熱鬧聚餐後的畫面當作紀念。至於地上的泥沙，也只是因為學生們剛運動完，鞋底自然沾上的，對店家而言實屬平常。

老闆的澄清文一出，當初第一時間站出來抨擊學生的網友，才發現自己鬧了一場大烏龍，紛紛默默刪除留言。日本網友留言大嘆，「我被社群網路毒害太深，怎麼看都覺得像是在公審」、「說真的，現在的網路風氣，真的很難判斷到底是要祝福還是要暗諷」、「他的拍攝角度太搞笑了，我原本也以為是要批評學生沒教養，結果居然只是普通的表達感謝嗎」、「我還以為地上的砂石是高中生故意撒的……」、「還以為我的母校被公審了，結果好像只是單純的畢業祝福，現在上網也太難了吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

學生 日本 拉麵

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