「有人會接住我嗎」28歲女玩巨型滑梯遭甩飛 墜4.6公尺慘死

樂極生悲！哥倫比亞有女子到主題樂園玩滑梯時，疑因衝力太大引致離心力，滑到轉彎處時竟越過防護欄被拋出滑梯，從約15呎（約4.6公尺）飛墮地面，雖然馬上被送院搶救，但因身體多處嚴重受傷，之後被宣告不治。

有當地傳媒揭發，涉事主題樂園開業不久，但早有聲音質疑滑梯的彎道設計過於危險，可惜園方沒有正視，最終引起悲劇。當地相關部門目前正就設施進行技術檢查，以確定滑梯設計是否符合此類極限遊樂設施的法律規定和安全標準；而死者家屬則揚言會追究樂園責任。

綜合外媒報導，事發於3月5日晚上，哥倫比亞一名28歲女子加西亞（Yuris Cristel Camila García）和友人到位於奇納科塔鎮（Chinácota）的Entre Flores主題樂園，挑戰名為「彩虹滑梯」的極限滑梯。

從友人拍攝片段顯示，加西亞當時戴上頭盔坐在充氣坐墊上，她一直抓緊扶手、保持身體後傾、雙腿交叉，滑出前曾憂慮地詢問工作人員：「有人會接住我嗎？」對方回覆「是的」，然後請她不用害怕，隨即就被推出滑梯。詎料滑行至轉彎處時，疑因急速衝力引起離心力，她越過防護欄被拋出滑梯，瞬間從鏡頭消失，從約15呎（約4.6米）飛墮地面，嚇壞現場眾人。

事後加西亞被緊急送往鄰近醫療中心搶救，但因頭、胸、腹均嚴重受傷，搶救後仍不治。有當地傳媒揭發，涉事主題樂園於今年2月剛開業，但已有聲音質疑滑梯的彎道設計過於危險，擔心有人會被拋出，但園方一直沒有正視問題。相關部門正對設施進行檢查

Entre Flores事後發表聲明，稱對事件深感遺憾，已立即啟動緊急應變計畫。當地相關部門目前亦開始對該設施進行技術檢查，以確定滑梯的設計是否符合此類極限遊樂設施的法律規定和安全標準。當地相關部門對該設施進行技術檢查，以確定滑梯的設計是否符合此類極限遊樂設施的法律規定和安全標準。（網上圖片）死者家屬揚言追究樂園責任

加西亞的家屬對事件表示難以接受，透露加西亞遺留一名4歲的女兒，加上她是家裏經濟支柱，還要負責照顧母親和9歲的弟弟，故揚言會追究樂園的法律責任。

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文章授權轉載自《香港01》