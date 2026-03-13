川普孫女逛「超市界愛馬仕」 花7千元購物笑喊「快破產」挨轟炫富

美國總統川普（Donald Trump）的18歲孫女凱伊（Kai Trump）在3月8日於網上發布影片，她在影片中紀錄自己在加州洛杉磯、有「超市界愛馬仕」之稱的Erewhon購物過程，還展示花費233美元（約新台幣7,455元）買來約10件商品。不過她卻因商品價格惹來爭議，更有網友留言批評，指她是在「炫富」。

凱伊在影片分享平台Youtube擁有146萬追蹤者，她在周一上傳名為「我帶特勤局人員逛Erewhon」的影片。而Erewhon是洛杉磯的高級連鎖超市，專門售賣有機健康食品、昂貴的小眾品牌，以及名人聯乘飲品等，是名人和網紅的熱門「打卡地點」。

她在影片中展示自己逛超市的全部過程，介紹各種商品，還對鏡頭聲稱「不大會花錢」，又大呼快要破產。凱伊在逛完超市後對鏡頭展示購得的約10件商品，包括要價12.99美元（約新台幣415元）的瓶裝水、一杯21美元（約新台幣671元）的冰沙等，又在嘗過一盒要價20美元（約新台幣639元）的壽司後，形容味道奇怪，吃了一口就不再吃，她在片尾展示總共花費233美元的帳單。

影片數天內已累積近50萬人次觀看，但大部份人都是負評。有網友批評她「不知民間疾苦」、「謝謝帶我們參觀這家我們誰都不會去的超市」，甚至有人將她與法國大革命前、王室與農民生活貧富懸殊相提並論。

