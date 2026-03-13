聽新聞
影／日本「撞人族」橫行…韓夫婦攜幼女遊名古屋 女童遭包包撞擊臉部
日本旅遊區「撞人族」惡行頻傳。一名南韓媽媽近日在社交媒體控訴，她年幼的女兒在名古屋便利商店內遭當地女子惡意撞擊，引發公憤。
自稱A女士的南韓旅客3月10日於社群平台發布影片揭露，在名古屋旅行期間，她的孩子在便利商店裡遭到一名當地女子故意「撞擊肩膀」及「用包包撞擊臉部」。A女士的丈夫描述，當下擔心在國外會讓孩子受到更大傷害而選擇隱忍，事後查看影片才驚覺對方撞擊力道之大。
他事後追上對方並用侮辱性字眼回擊，該名女子非但沒道歉，反而突然開始拍攝，假裝自己是受害者。A女士慶幸女兒未受傷，並呼籲若遇類似情況應立即報警。
近期，在日本，「故意撞人」（butsukari）行為已成為社會問題。在擁擠的場所故意撞人後逃逸的案例屢見不鮮，並在日本社群媒體上流傳。
中國大陸駐日本大使館最近亦發表公開聲明，提醒公民在人流密集場所與他人保持安全距離，遇事應拍照或錄影存證並報案。
根據日本法律，即使攻擊他人未造成人身傷害，肇事者亦可能被判處最高兩年監禁或最高30萬日圓（約新台幣6萬元）罰款。若造成傷害，醫療證明可作為民事訴訟證據。
