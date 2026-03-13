快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

智慧助理問4歲女童「穿什麼」、「讓我看看」 媽媽嚇壞立刻拔電源

聯合新聞網／ 綜合報導
智慧助理詢問女童「穿什麼衣服」，甚至要她「讓我看看」。示意圖／ingimage
智慧助理詢問女童「穿什麼衣服」，甚至要她「讓我看看」。示意圖／ingimage

美國一名媽媽原本只是用智慧助理幫孩子講睡前故事，沒想到裝置卻突然自己插話，不只詢問孩子「你穿什麼衣服？」甚至表示「讓我看看」，讓女子當場嚇壞，立刻拔掉設備電源。她也特別發文分享這段經歷，希望能警惕其他家長，避免讓孩子單獨使用AI裝置。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，上個月某天，32歲的霍斯特曼（Christy Hosterman）使用的是亞馬遜的智慧音響Amazon Echo。當時她正請智慧助理Alexa幫忙找食譜，4歲的女兒跑來，要請Alexa講一個「搞笑的故事」給她聽。

裝置隨即播放了一段童話故事。故事結束後，女兒也想說故事給Alexa聽，沒想到就在她講到一半時，設備突然打斷，詢問女兒「你現在穿什麼衣服？」、「能看到你的褲子嗎？」

霍斯特曼分享的對話截圖中，女兒回應自己穿著裙子，沒想到裝置竟然回答：「讓我看一下」。不過系統又立刻自我校正，補充說：「這個功能目前還不適合小朋友使用，但我正在努力改進。」

霍斯特曼察覺異常以後，立刻質問裝置為什麼會說出這種話。Alexa回覆說自己「其實看不到任何東西」，因為本身沒有視覺能力，並承認這個回答「令人困惑且不恰當」。不過這個解釋並沒有讓霍斯特曼放心，她說自己從那天開始再也不敢使用Alexa了。

亞馬遜接獲通報後，表示這是系統技術錯誤。公司發言人表示，裝置可能誤觸到一項稱為「Show and Tell」的功能，這項功能原本是讓Alexa透過相機描述看到的物體。該公司強調，系統偵測到「兒童帳號」時，這項功能就會自動停用，因此裝置的相機並未啟動，工程師也已經修正問題。

延伸閱讀

AI也可能成為「撒旦工具」？ 神父開課對抗科技邪教

單親媽媽買精生女 一年後發現孩子竟有47個「兄弟姊妹」

你也這樣？購物狂每月砸4萬買新衣 她1招短時間戒癮還存60萬

睡醒變成阿凡達？「整身藍」嚇傻揪朋友衝急診 醫護1舉動讓他羞愧返家

相關新聞

智慧助理問4歲女童「穿什麼」、「讓我看看」 媽媽嚇壞立刻拔電源

美國一名媽媽原本只是用智慧助理幫孩子講睡前故事，沒想到裝置卻突然自己插話，不只詢問孩子「你穿什麼衣服？」甚至表示「讓我看看」，讓女子當場嚇壞，立刻拔掉設備電源。她也特別發文分享這段經歷，希望能警惕其他家長，避免讓孩子單獨使用AI裝置。

影／日本「撞人族」橫行…韓夫婦攜幼女遊名古屋 女童遭包包撞擊臉部

日本旅遊區「撞人族」惡行頻傳。一名南韓媽媽近日在社交媒體控訴，她年幼的女兒在名古屋便利商店內遭當地女子惡意撞擊，引發公憤。

遭夫下藥邀數十男迷姦 法女出書談選擇「公開審判」心路歷程

持續被丈夫下藥近十年、遭數十名陌生男子「迷姦」的法國女子吉賽爾．畢立可（Gisèle Pelicot），最近出書了。在「生命頌歌」（A Hymn to Life）回憶錄中，她講述自己震驚全球的遭遇以及選擇公開審判的心路歷程。

蛤？俄羅斯警察活逮男子…抓到一半開玩VR遊戲「砍方塊」 嫌犯在旁觀看

玩電動可別「玩錯時間」了！日前一段荒謬的畫面在網路上爆紅，俄羅斯警方在逮捕嫌犯時，其中一名警察竟然在戴上VR頭戴裝置開始玩起VR遊戲《節奏光劍（Beat Saber）》砍眼前的「音樂方塊」，現場還有人員疑似「教導」他如何遊玩，該畫面引起熱議。

被車震醒？腦死婦突恢復呼吸 網驚呼「奇蹟復活」但神經醫師揭真相

印度北方邦近日出現一起引發討論的離奇醫療事件。一名被醫院宣告「腦死」的女子，在家人準備將她帶回家辦理後事時，竟在救護車行駛途中突然恢復呼吸。消息在社群媒體曝光後，被不少網友稱為「奇蹟復活」...

AI也可能成為「撒旦工具」？ 神父開課對抗科技邪教

隨著人工智慧迅速發展，一名天主教神父認為AI可能會被用來進行「撒旦崇拜」。為了因應這種新型的靈界威脅，他開設專門課程，邀請不同宗教領袖「跨界合作」，一起學習驅魔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。