AI搶飯碗…28歲男收入暴跌剩3分之1 瀕臨破產網爆共鳴

隨著生成式人工智慧（AI）快速普及，許多產業的工作模式正被重新改寫。其中，原本高度依賴人力創作的內容產業，受到的衝擊尤其明顯。近期，一名日本28歲自由接案的網站寫手在社群平台X發文表示，自己因為企業改用AI撰寫內容，收入從每月約30萬日圓（約新台幣6萬元）暴跌至10萬日圓（約新台幣2萬元），引發網友熱議，並掀起「AI是否正在搶走人類工作」的討論。

根據日媒「日刊SPA！」報導，該名寫手在社群平台X上發文坦言：「生成式AI讓我失去太多工作，收入大幅下降，老實說生活變得相當艱難。」隨著人工智慧工具在日常生活與商業場景中的應用越來越廣泛，例如自動撰寫文件、整理資料、提供消費建議甚至情感陪伴，AI已逐漸成為不少企業提升效率的重要工具。然而，在內容創作領域，AI能快速生成文章、圖片甚至腳本，也讓部分企業開始縮減對人類創作者的需求。

原PO原本是公司職員，但因職場人際關係不順，加上曾經在網路平台發表付費文章並成功售出，讓他發現自己對寫作並不排斥，於是在2025年夏天決定辭職成為自由寫手。初期他透過接案平台尋找工作，內容包括YouTube Shorts腳本、金融主題文章以及個人經驗型散文等，不過，就像多數新手自由工作者一樣，他也曾遭遇低稿酬與假案件等問題。

轉機出現在原PO搬到東京並開始使用共享辦公室後，透過與其他創業者交流，他逐漸建立人脈，甚至因為偶然的對話而獲得工作機會。原PO表示，正是這些線下交流讓他的接案量逐漸增加，收入一度穩定成長，每月可達約30萬日圓，在自由接案圈算是相當不錯的成績。然而，這段看似穩定的成長期，卻在生成式AI迅速導入企業流程後出現轉折。

大約3個月前，原PO長期合作的一家電商平台突然通知，因公司導入AI系統，已能自行生成品質不錯的文章，因此未來不再需要他撰寫內容。儘管對方在訊息中仍客氣地表達感謝，但實際上等同於終止合作。更讓他受挫的是，一個月後另一家媒體也表示，讓AI以相同主題撰寫文章後，結果「比他寫得更清楚且結構更完整」。隨後，他的工作從完整撰稿被降為只需簡單修改AI生成內容，單篇報酬也被大幅降低至原本的十分之一。

這樣的改變直接衝擊原PO的生活。他坦言，目前每月收入只剩約10萬至15萬日圓（約新台幣2至3萬元），相比直接被解約，他認為「工作還在，但內容與報酬被大幅壓低」反而更令人難受，因為仍需要投入時間卻難以維持生計，也讓人難以開口主動結束合作。面對瀕臨破產的困境，他一度情緒低落，甚至開始考慮重新回到企業工作。

儘管如此，原PO並未完全放棄自由創作的道路。他目前仍持續製作YouTube Shorts腳本，每月約10支，並希望未來增加產量，同時爭取晉升為內容導演。此外，他也計畫經營個人部落格與付費內容平台，分享自身在AI時代的工作經驗，希望透過原創內容建立個人品牌。對他而言，這次挫折雖然帶來巨大的壓力，但也促使他重新思考創作者在AI時代的定位。

專家普遍認為，生成式AI確實會改變部分工作的需求結構，但也可能催生新的職業角色，例如AI內容編輯、提示工程師或內容策劃者。對創作者而言，未來若能結合AI工具提升效率，同時發展個人風格與專業領域，仍有機會在競爭激烈的市場中找到新的立足點。