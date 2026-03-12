血便拖6年才確診…30多歲媽媽罹大腸癌三期 醫師一度當產後症狀

美國一名30多歲、育有3名孩子的母親瑪麗莎（Marisa Peters），長達6年出現血便與排便異常，卻被醫師認為只是正常的產後身體症狀，直到病情惡化才確診為大腸直腸癌第三期。如今43歲的她歷經手術、放射治療與化療後成功康復，並投入倡議工作，希望提醒年輕族群重視早期警訊。

根據外媒「Business Insider」報導，住在美國洛杉磯的瑪麗莎表示，她在生下第一個孩子後不久，開始注意到身體出現異常，包括上廁所擦拭時發現血跡、排便型態改變，以及頻繁且急迫的排便感。起初她以為只是產後恢復期的常見現象，但症狀持續多年且逐漸加劇，例如糞便變得細小、邊緣不規則，甚至血量增加，最終因長期失血出現貧血。

然而，在多次就醫過程中，醫師多半將問題歸因於痔瘡或產後身體變化，讓瑪麗莎一度以為自己只是恢復較慢，她回憶，當時她認為自己仍年輕健康，從未想過會與癌症有關。

直到症狀持續6年，瑪麗莎才接受更進一步檢查，結果震驚地發現自己罹患大腸直腸癌第三期。確診後10天內，瑪麗莎立即展開長達近一年的治療，包括放射治療、手術以及12次化療，儘管過程艱辛，她仍盡量維持日常工作與生活。

醫學研究指出，若在第一期發現大腸直腸癌，5年存活率可超過90%；但若拖到第四期才確診，存活率可能降至15%甚至更低，顯示及早檢查的重要性。醫學界近年也發現，20至40歲族群罹患大腸直腸癌的案例持續增加，若症狀長期被忽視，往往導致診斷延誤、影響存活率。

「我不知道沒有被診斷出第四期是奇蹟、幸運還是福氣」瑪麗莎坦言，自己浪費了太多時間，即使疾病症狀不明顯，當年若能更早檢查，或許人生不必經歷如此驚險的一段路。

因此康復後，瑪麗莎與丈夫共同創立公益組織「Be Seen」，致力於推廣癌症預防與篩檢觀念，例如舉辦輕鬆聚會形式的「糞便派對」，鼓勵民眾提前準備大腸鏡檢查，降低人們對檢查的焦慮與羞愧感。她指出，目前醫界建議45歲開始進行大腸鏡檢查等篩檢，但若她當年等到這個年齡才檢查，後果可能難以想像。

瑪麗莎也呼籲，若出現血便、排便習慣改變或長期腹部不適等症狀，不應輕忽或拖延就醫，「每個人都最了解自己的身體，一旦覺得不對勁，就要持續追查原因。」瑪麗莎希望自己的經歷能提醒更多人，在疾病還能預防與治療時及早行動。