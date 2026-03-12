養老計畫夢碎…63歲嬤獨力養大4孫子女 無奈嘆「沒奢望能退休」

在多數人準備退休、享受晚年生活的年紀，加拿大一名63歲祖母辛蒂（Cindy Chiasson）卻仍每天為家庭奔波，她不僅要工作維持生計，還肩負起撫養孫子女的責任。面對經濟壓力、住房困境與健康負擔，辛蒂坦言生活並不輕鬆，「從來沒有想過能退休」。

根據外媒「Business Insider」報導，辛蒂年輕時便成為單親媽媽，當時4個女兒分別只有3歲、2歲、1歲，且她肚子裡還懷著最小的孩子。為了養家，她一邊工作、一邊努力完成學業，後來取得刑事司法學位，並在監獄矯正系統工作多年。

當孩子進入青少年階段時，辛蒂經常需要夜班工作，晚上7點到隔天早上7點都不在家，雖然努力維持紀律與規範，但長時間缺席也讓母女之間出現不少摩擦。她後來曾再婚，但這段婚姻因嚴重家庭暴力只維持兩年，對孩子們造成更大的衝擊，青春期的女兒們也因此開始接觸酒精與毒品，家庭關係逐漸陷入動盪。

辛蒂其中一名女兒長期與毒癮奮戰，生活始終不穩定。某天凌晨3點，她突然帶著3個孩子與一袋衣物出現在母親家門口，表示希望重新開始人生。然而，當天早上女兒外出後卻再度消失，之後數月，女兒幾乎沒有再回來看過孩子。辛蒂最終取得孩子監護權，當時孫子女分別只有8歲、6歲與4歲，如今多年過去，他們已長大成人，但童年失去父母陪伴的陰影仍深深影響著家庭。

當年突如其來的監護責任，也讓辛蒂的生活陷入困境，並打亂她的退休規劃。在加拿大北部的小社區，適合一家人居住且負擔得起的房屋幾乎不存在，許多房租高達每月3000至4000美元（約新台幣9.5至12.7萬元），還不包含水電費。

最後，辛蒂透過非營利組織「Habitat for Humanity」的計畫申請住房，才終於獲得一間可長期居住的房子，如今祖孫已在那裡生活13年。她也感嘆，小型社區對於成癮者的支援資源十分有限，許多家庭問題往往因隱私壓力而難以求助，單親家庭更容易在制度中「被忽略」。

近年，辛蒂又接回另一名年僅9歲的孫女同住，本以為3名孫子女已經成年，她也能安心的過上養老生活，沒想到家中再度出現年幼孩子，生活節奏重新被打亂。祖孫之間作息不同，加上住房危機嚴重，即使已經成年的孫子女也難以搬出去生活。讓辛蒂無奈表示，面對緊迫的財務狀況、生活壓力和健康負擔，儘管她已接近退休年齡，也從沒想過能真的退休。

儘管壓力巨大，辛蒂仍為孩子們的成長感到驕傲。3名年長孫子女都順利完成學業，其中長孫女甚至以優異成績畢業。她希望孩子們能保留自己的原住民族文化與身份，也希望他們理解家庭的重要，「每天都有新的挑戰，但我們會一起想辦法。」辛蒂說，自己最大的願望是讓孩子知道，家裡永遠有人支持他們。

辛蒂坦言，如今有越來越多祖父母必須接手撫養孫子女，但比起讓孩子進入寄養制度，她更希望家庭能夠自己守住下一代，「我不會放棄他們，他們也不會放棄我。」辛蒂的孫女西耶拉（Sierra）也表示，雖然童年少了父母陪伴，但祖母始終是她最大的支持者，在學校比賽、生活選擇與人生低潮時，永遠是鼓勵她的人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線