單親媽媽買精生女 一年後發現孩子竟有47個「兄弟姊妹」

美國一名女子為了實現當母親的夢想，選擇購買精子自行生子，並成功迎來寶貝女兒。然而女子後來在社群媒體上發現，捐精者捐精給許多人，所以女兒有多達47名同父異母的兄弟姊妹，意外成為龐大「家庭」的一份子。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，44歲的紐倫伯格（Jess Nuremberg）一直以來都很渴望當媽媽，不過她到了快40歲還是單身，於是決定成為「單親媽媽」，透過精子銀行選擇捐精者進行試管療程。

其實早在33歲時，紐倫伯格就先冷凍了34顆卵子。當時她剛結束一段關係，卻還是很渴望未來能當媽媽，所以才會選擇凍卵。她進行試管療程多達六次，終於培養出三個健康胚胎。2023年，她終於順利植入胚胎，也在2024年5月生下女兒。

紐倫伯格說，因為自己是單親媽媽，在生孩子時還是自己搭車到醫院生產，過程十分孤單。不過後來事情出現意外的轉折，女兒一歲時，有一名使用同位捐精者精子生產的媽媽聯繫了紐倫伯格，並邀她加入臉書一社團，這才讓她意外發現女兒竟有47個同父異母的兄弟姊妹，而且都不到四歲。

紐倫伯格說，一開始知道女兒有那麼多兄弟姊妹時她覺得很震撼，不過透過社團認識了其他媽媽，讓她覺得很安心，因為這個社群讓她們能彼此扶持，不用面對孤單的育兒旅程。

儘管壓力不小，她仍覺得生孩子是非常值得的過程。她也希望女兒能和其他「兄弟姊妹」建立長久、和睦的關係，未來能夠彼此照顧。