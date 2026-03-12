快訊

單親媽媽買精生女 一年後發現孩子竟有47個「兄弟姊妹」

聯合新聞網／ 綜合報導
女子生下女兒後，意外發現她有47個兄弟姊妹。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國一名女子為了實現當母親的夢想，選擇購買精子自行生子，並成功迎來寶貝女兒。然而女子後來在社群媒體上發現，捐精者捐精給許多人，所以女兒有多達47名同父異母的兄弟姊妹，意外成為龐大「家庭」的一份子。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，44歲的紐倫伯格（Jess Nuremberg）一直以來都很渴望當媽媽，不過她到了快40歲還是單身，於是決定成為「單親媽媽」，透過精子銀行選擇捐精者進行試管療程。

其實早在33歲時，紐倫伯格就先冷凍了34顆卵子。當時她剛結束一段關係，卻還是很渴望未來能當媽媽，所以才會選擇凍卵。她進行試管療程多達六次，終於培養出三個健康胚胎。2023年，她終於順利植入胚胎，也在2024年5月生下女兒。

紐倫伯格說，因為自己是單親媽媽，在生孩子時還是自己搭車到醫院生產，過程十分孤單。不過後來事情出現意外的轉折，女兒一歲時，有一名使用同位捐精者精子生產的媽媽聯繫了紐倫伯格，並邀她加入臉書一社團，這才讓她意外發現女兒竟有47個同父異母的兄弟姊妹，而且都不到四歲。

紐倫伯格說，一開始知道女兒有那麼多兄弟姊妹時她覺得很震撼，不過透過社團認識了其他媽媽，讓她覺得很安心，因為這個社群讓她們能彼此扶持，不用面對孤單的育兒旅程。

儘管壓力不小，她仍覺得生孩子是非常值得的過程。她也希望女兒能和其他「兄弟姊妹」建立長久、和睦的關係，未來能夠彼此照顧。

捐精 單親媽媽 美國

相關新聞

養老計畫夢碎…63歲嬤獨力養大4孫子女 無奈嘆「沒奢望能退休」

在多數人準備退休、享受晚年生活的年紀，加拿大一名63歲祖母辛蒂（Cindy Chiasson）卻仍每天為家庭奔波，她不僅要工作維持生計，還肩負起撫養孫子女的責任。面對經濟壓力、住房困境與健康負擔，辛蒂坦言生活並不輕鬆，「從來沒有想過能退休」...

AI搶飯碗…28歲男收入暴跌剩3分之1 瀕臨破產網爆共鳴

隨著生成式人工智慧（AI）快速普及，許多產業的工作模式正被重新改寫。其中，原本高度依賴人力創作的內容產業，受到的衝擊尤其明顯。近期，一名日本28歲自由接案的網站寫手表示，自己因為企業改用AI撰寫內容，收入從每月約30萬日圓暴跌至10萬日圓...

血便拖6年才確診…30多歲媽媽罹大腸癌三期 醫師一度當產後症狀

美國一名30多歲、育有3名孩子的母親瑪麗莎（Marisa Peters），長達6年出現血便與排便異常，卻被醫師認為只是產後身體變化，直到病情惡化才確診為大腸直腸癌第三期。如今43歲的她歷經手術、放射治療與化療後成功康復，並投入倡議工作...

AI也可能成為「撒旦工具」？ 神父開課對抗科技邪教

隨著人工智慧迅速發展，一名天主教神父認為AI可能會被用來進行「撒旦崇拜」。為了因應這種新型的靈界威脅，他開設專門課程，邀請不同宗教領袖「跨界合作」，一起學習驅魔。

AI變臉來面試？視訊驚見「假工程師」冒名 專家：恐為北韓駭客騙局

遠距工作普及加上AI日新月異，網路面試詐欺手法日益翻新。日本一間IT企業近日線上面試時，遇到一名疑似利用「深偽技術（Deepfake）」冒用真實工程師身分的應徵者。資安專家警告，這極可能是北韓IT勞動者為賺取外匯所策劃的騙局。

