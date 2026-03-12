快訊

AI也可能成為「撒旦工具」？ 神父開課對抗科技邪教

聯合新聞網／ 綜合報導
墨西哥一名神父開設AI驅魔課程，邀請各界宗教領袖參加。示意圖／ingimage

隨著人工智慧迅速發展，一名天主教神父認為AI可能會被用來進行「撒旦崇拜」。為了因應這種新型的靈界威脅，他開設專門課程，邀請不同宗教領袖「跨界合作」，一起學習驅魔。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，墨西哥神父阿爾曼薩（Luis Ramirez Almanza）近日宣布將開設「驅魔與解放祈禱事工課程」，其中最引人注目的主題，就是「AI與現代撒旦崇拜」。阿爾曼薩在記者會上表示，人工智慧是一股強大的力量，「既可能帶來善，也可能被拿來作惡」，甚至可能被極端團體用於崇拜惡魔。

這項課程規劃每年約有170名學員參加，包括神父、修女以及對驅魔研究有興趣的一般人。不過就算完成課程，學員仍不能自行進行驅魔儀式，因為按天主教教會法規定，只有主教授權的神父才具有驅魔資格。

這項課程也邀請多名宗教專家，分享自己的最新觀察，義大利神父迪諾托（Fortunato Di Noto）便指出，某些撒旦崇拜團體已經開始使用AI技術，像是生成邪教儀式的影片等。

梵蒂岡近年也多次公開談論AI帶來的倫理問題。聖座文化教育部秘書長泰伊主教（Paul Tighe）就曾警告，人工智慧若缺乏監管，便可能被用來宣傳操控、散播不實資訊，甚至製造生物武器等。

其實AI融合宗教已不是新話題。瑞士一座教堂就使用裝置「機器裡的上帝」（Deus in Machina），在告解室投影AI生成的耶穌影像，讓信徒可以向「數位耶穌」告解並獲得建議，影片也在社群媒體上引發討論。

