上司勸了4次…日公務員假不夠也要出國 「環遊世界109天」下場慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本群馬縣一名男公務員假不夠也要出國旅行，搭郵輪環遊世界109天後，因曠職14天而被懲處。示意圖／AI生成
日本群馬縣一名男公務員假不夠也要出國旅行，搭郵輪環遊世界109天後，因曠職14天而被懲處。示意圖／AI生成

人生就是要來場說走就走的旅行日本群馬縣一名男公務員去（2025）年向公司遞出旅遊計畫，由於他規劃的旅行天數遠超過擁有的休假天數，縣府人員及長官多次勸說，希望他放棄出國或先離職再飛出去。豈料，男子根本不甩眾人的反應，執意搭郵輪環遊世界109天，最終因曠職104天而丟了鐵飯碗。

根據每日新聞報導，日本一名63歲、在群馬縣府縣土整備部擔任主幹專門員的男子，2025年4月向所屬單位遞交了出國計畫書。人事課說明，若依其計畫展開海外郵輪旅行，即使將特休、夏季休假等假期全數用掉，仍會出現約14天的缺勤狀況。

對此，男子的上司曾兩度口頭勸導、兩度書面勸說，縣府亦多次提醒「無法允許因私人理由缺勤」，並呼籲「若仍要前往旅行，建議先辭職後再去」，但男職員回應「不會提出辭呈」，執意按原計畫搭乘郵輪出國。

報導指出，男職員於同年8月19日展開旅行，從橫濱港出發搭乘郵輪前往新加坡、南非、美國、西班牙等10多個國家，並於12月5日返回日本，此趟環遊世界遊輪之旅約為期109天。

共同通訊社報導，群馬縣府表示，該名男子為退休後再任用的職員，採每周上班4天的制度。由於109天的旅程就算扣掉所有假，仍產生14天缺勤，群馬縣政府宣布，對該名男子處以停職3個月的處分，並自10日生效，且明年度將不再續聘該名員工。

對此。涉事公務員則回應，「曠職與出國旅行都是事實，對此我已有接受相應處分的心理準備」。TBS NEWS報導則指出，該男子於60歲退休後，以「再任用職員」的身分受聘，原本可工作至65歲，但經歷此遭，已將鐵飯碗拋之腦後。

