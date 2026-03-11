快訊

你也這樣？購物狂每月砸4萬買新衣 她1招短時間戒癮還存60萬

聯合新聞網／ 綜合報導
女子刪掉App後，終於戒掉在線上亂買的壞習慣。示意圖／ingimage
女子刪掉App後，終於戒掉在線上亂買的壞習慣。示意圖／ingimage

英國一名年輕女子沉迷網購，每個月能花掉近1000英鎊（約新台幣4萬2000元），有時一周內就收到五個包裹。為了存錢並改掉壞習慣，她靠著一個小動作成功戒掉購物成癮，還在短時間內存下1.5萬英鎊（約新台幣63萬元），有了買房子的頭期款。

據《太陽報》（The Sun）報導，24歲的梅爾斯（Lauren Mayers）是一位房地產助理。她說自己第一次領到全職薪水時，感覺就像進入了「全新的世界」，讓她開始花錢不手軟。疫情期間待在家裡，她更常滑社群媒體，看了許多開箱和穿搭的影片，於是購物慾也隨之失控。

她特別喜歡購買快時尚的衣物，只要周末和朋友聚會，她就覺得「必須買一套新衣服」。每次出國時，她也會以旅行為由砸錢買新衣服。自從下載分期付款的App後，她的購物癮變得更嚴重。因為分期付款讓金額看起來變低了，她很快就越買越多，光在同個App上就花掉4000英鎊（約新台幣16萬8000元）。

梅爾斯說，她一直以為自己的「花錢方式還算健康」，因為工作薪水能夠負擔消費，之前也沒有負債，她就一直以為這樣的購買方式沒有問題。不過某次她在整理衣櫃時，清出了六大袋幾乎沒穿過的衣服，這才驚覺自己的購物癮有點嚴重。

她下定決心，將分期付款的欠款還清，接著讓平台封鎖自己的帳號，並把App刪除，避免自己衝動購物。她開始重新檢視自己的開銷，也學著用衣櫃裡現有的衣服搭配不同造型。短短時間內，她就成功存下1萬5000英鎊（約新台幣63萬元），開始朝著買房的目標前進。

她分享，除了刪掉購物App以外，她也會在購買前至少思考一天冷靜，並且善加利用已經有的衣物穿搭，就是靠著這幾招戒除購物癮。梅爾斯認為，現在有許多App設計得容易上癮，在使用時應該要有更嚴格的審核機制，才能避免陷入「購物多巴胺」的陷阱。

