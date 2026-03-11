85歲達到事業巔峰！美國嬤不退休「轉行做這件事」 收入竟比開公關公司優渥

在多數人早已領取退休金、安享晚年的85歲，朱蒂．卡茨（Judy Katz）卻正迎來事業巔峰。身為專業代筆作家（Ghostwriter）與Katz Creative公司的創辦人，卡茨以自身經歷證明：年齡從來不是專業與熱情的阻礙，而是累積價值的資產。

根據外媒《Business Insider》報導，現居紐約曼哈頓上西區的卡茨，擁有驚人的職涯履歷。1962年她從柏克萊加州大學（UC Berkeley）畢業後，進入一家醫療廣告代理商寫稿，隨後為麥格羅．希爾（McGraw-Hill）旗下的兩本雜誌撰稿。卡茨長期橫跨媒體與公關領域，先後在麥迪遜廣場花園、紐約March of Dimes基金會以及國家多發性硬化症協會等知名機構任職，並於1980年代創立了自己的公關公司。

然而，在即將年滿65歲之際，卡茨意識到自己雖然熱愛該領域，卻對處理公司繁瑣的人事行政感到精疲力竭。於是，她毅然決定關閉公關公司、轉戰創意寫作，尋找有書籍寫作需求的客戶。「我從來沒想過退休。對我來說，退休是個令人厭惡的詞」。在轉型成代筆作家的20年間，卡茨已創作超過60本著作，涵蓋回憶錄、商業管理、心靈勵志及小說等各個領域。

卡茨的收費標準在業界堪稱頂尖，她提供全套代筆、媒合代理人與出版社的服務，一個案件的收費高達15萬美元（約新台幣480萬元）。面對「收費太貴」的質疑，她幽默地以精品比喻：「天梭表能看時間，勞力士也能對時——但那是截然不同的體驗。」除了完整的寫作服務，她也提供手稿評估報告，收費3,500美元（約新台幣11萬元）；或是兩小時500美元（約新台幣1.6萬元）的開發諮詢，協助客戶發掘自身故事的價值。卡茨自信地表示，「我現在的收入，遠比過去從事公關行業時期還要優渥。」

「如果按照刻板印象，85歲的我應該住在療養院，坐在搖椅或輪椅上，但現實並非如此。」不同於大眾對長者的既定印象，卡茨的生活充滿活力，她不僅活躍於社群媒體，更積極參與 Podcast 分享見解。在健康管理上，她更是打破常規：不服用藥物，更拒絕醫美填充物，選擇擁抱自然的皺紋。

卡茨強調：「只要還能全心投入生活，就別買單年齡歧視那套說法。」她認為人不應該被年齡限制，甚至自曝在75歲時，曾和一位98歲的億萬富翁約會。對她來說，保持年輕的秘訣就是要胸懷夢想，那份「動力」會激勵自己不斷前進。