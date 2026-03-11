快訊

失格旅客這也有？2外國女搭新幹線轉座椅「橫著面窗」 日男勸阻反被笑

聯合新聞網／ 綜合報導
兩名外國女子到日本搭乘新幹線，卻在途中擅自更換座位，甚至將座椅選轉到面相窗戶的方向。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
兩名外國女子到日本搭乘新幹線，卻在途中擅自更換座位，甚至將座椅選轉到面相窗戶的方向。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

搭車想看風景竟然自己DIY？日前，日本一名男網友搭乘新幹線時，突然發現詭異的一幕，只見兩名外國女姓擅自離開座位，跑到車廂前排的位子坐下，隨後直接調整座椅方向，旋轉成「面相窗戶」的樣子，完全不管是否造成他人困擾。男網友擔心2人受傷便上前好意提醒，不料卻遭外國客敷衍打發，讓他相當錯愕。

根據日媒ENCOUNT報導，日本一名男子本月4日下午因工作搭乘新幹線時，竟發現令人傻眼的一幕，兩名外國旅客竟將座椅旋轉至一半的角度，以面向窗戶的方式坐著。男子受訪時透露，兩名外國女性約20到30歲，原先是坐在後排的雙人座位，但因為車上乘客比較少，她們便擅自跑到前面的位子，並直接旋轉椅子，且因座椅疑似沒有固定，2人便用腳支撐著保持平衡。

男子表示，事發的車廂是指定席，推估兩名乘客並未額外購買前排的座位票。因擔心擅自旋轉座椅恐造成危險，車子急煞時也可能夾傷2人的腳，男子便上前以簡單的英文提醒，不料兩位外國女子不但沒意識到自私的行為，還擺出一副「這人在說什麼？」的樣子，邊笑邊把他打發走。

報導指出，後續列車長前來提醒，兩名外國女子才將座椅轉回原位，並回到原本的位置上。Sirabee報導，針對旅客擅自調整座椅方向，JR西日本回應，「以座椅的結構來看，無法在旋轉途中固定在橫向狀態」，並呼籲乘客勿模仿危險行為，若在車內遇到類似狀況，可告知乘務員。

事後，男子也將照片分享到社群平台X，並掀起網友熱烈討論，許多人皆留言批評該行為相當危險。而男子並未進一步透露兩位外國旅客來自什麼國家，他僅在接受採訪時呼籲，「我無法判斷她們是沒禮貌還是單純不懂規則，但至少在日本，希望能遵守當地的規定」。

