睡醒變成阿凡達？「整身藍」嚇傻揪朋友衝急診 醫護1舉動讓他羞愧返家

聯合新聞網／ 綜合報導
男子習慣裸睡，醒來就發現自己全身變成藍色。示意圖／ingimage
英國一名男子某天早上醒來，發現自己全身皮膚變成藍色，看起來就像電影《阿凡達》裡的外星人。他嚇得拍照傳給媽媽，並在朋友陪同下到急診室治療，最後卻發現是裸睡惹的禍。

據《太陽報》（The Sun）報導，42歲男子林奇（Tommy Lynch）說，事發當天他睡醒就覺得非常疲倦，低頭一看才發現自己雙手與身體多處都成了藍色。林奇打趣地說自己「看起來就像《阿凡達》裡的人物」。他試圖用肥皂拚命刷手，但顏色還是洗不掉，肥皂泡泡也沒有變藍，讓他更困惑了。

林奇拍了張照傳給媽媽後，媽媽擔心他可能是血液循環有問題或缺氧，於是他便和一名朋友一起到急診室就醫。醫護人員看見他的臉色，決定先安排他吸氧治療。

不過這時一名護理師用濕紙巾擦拭林奇手臂，紙巾瞬間染成藍色，這時大家才恍然大悟，原來林奇之所以「面有藍色」，根本不是身體病變，而是被染色了。

原來，林奇患有白斑症，皮膚有部分膚色較淡，比較容易被染料染色。前一晚他剛換上一組朋友送的新床單，由於他沒有先清洗就直接使用床單，加上他平常習慣裸睡，因此一個晚上後，他全身就被床單給染成藍色。

林奇說自己離開時臉變成了紅色（指自己因丟臉感到害臊），後來他花了一周，每天泡澡刷洗身體，才好不容易把染劑洗掉。

英國

