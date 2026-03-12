看凖無人店下手！日情侶狂掃草莓甜點過程全被拍 臨走還不忘拿湯匙

日本岐阜縣大垣市一間24小時營業的無人甜點店，近日凌晨遭一對男女闖入行竊。兩人不僅直接拿走店內販售的保冷袋，還狂掃冰淇淋、可麗餅等高價甜點，最後連標價10日圓的湯匙也不忘順手牽羊，未結帳就大搖大擺離去，囂張行徑全被監視器清楚拍下。

根據日媒FNN報導，這起竊案發生在1日凌晨4點多。監視器畫面顯示，這對男女進入店內後便開始四處物色商品。男子先是一把抓起店內標價100日圓的保冷袋，接著彷彿發現新大陸般興奮大喊：「有煉乳耶！」隨即將標價150日圓（約台幣30元）的最愛「煉乳草莓冰棒」丟進袋中。

在打開保冷袋後，兩人又陸續塞進了單價850日圓（約台幣171元）的高級可麗餅等商品。當他們提著裝滿8個甜點的保冷袋走到收銀台時，原本看似準備掏錢結帳，沒想到男子竟只是順手多拿了一把湯匙，便直接走出大門，全程沒有支付半毛錢。

受害的老闆事後查看監視器畫面，感到相當氣憤與無奈。他表示：「他們偷東西的動作非常自然流暢，彷彿覺得偷東西是理所當然的事情，這讓我覺得相當生氣。」據店家統計，被偷走的甜點與商品總額約為3500日圓（約新台幣704元），目前老闆已帶著監視器畫面正式向當地警方報案。