AI變臉來面試？視訊驚見「假工程師」冒名 專家：恐為北韓駭客騙局

人生就是要來場說走就走的旅行？日本群馬縣一名男公務員去（2025）年向公司遞出旅遊計畫，由於他規劃的旅行天數遠超過擁有的休假天數，縣府人員及長官多次勸說，希望他放棄出國或先離職再飛出去。豈料，男子根本不甩眾人的反應，執意搭郵輪環遊世界109天...

2026-03-11 21:46