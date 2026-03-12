AI變臉來面試？視訊驚見「假工程師」冒名 專家：恐為北韓駭客騙局
遠距工作普及加上AI日新月異，網路面試詐欺手法日益翻新。據朝日新聞報導，一間IT企業近日線上面試時，遇到一名疑似利用「深偽技術（Deepfake）」冒用真實工程師身分的應徵者。資安專家警告，這極可能是北韓IT勞動者為賺取外匯所策劃的騙局。
詭異的視訊面試面試當天，自稱「吉井健文」的男子聲稱人在美國且從小在美長大，日語不流利。但面試官察覺，男子的聲音與嘴型出現微小落差，整體畫面透出不自然的感覺。當公司強調該職缺必須「進辦公室上班」、無法接受跨國全遠端後，對方隨即草草結束面試。
真實經歷遭AI盜用由於該份履歷清楚標示對方具備日本大廠經歷且日文為母語，面試官起疑並聯繫了真正的吉井健文。吉井看過畫面後驚覺，對方疑似盜用他網路上的公開照片與部落格文章，透過AI加工影像，想魚目混珠。吉井擔憂，在日本缺工的環境下，願意接受全遠端工作的企業極易受騙。
北韓駭客的慣用手法NTT DATA資安分析師新井悠指出，此案高度吻合北韓IT勞動者的冒名特徵。他們常將自己包裝成資歷逾15年的高階「全端工程師」，擁有漂亮履歷，卻來應徵與背景不符的低價職缺。根據聯合國估算，這類勞動者每年可替北韓賺進高達6億美元外匯，資金恐被用於核武開發。日本警方強烈呼籲，面對可疑的遠端應徵者，企業務必嚴格查核真實身分，以免淪為非法資金溫床。
