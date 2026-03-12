快訊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

AI變臉來面試？視訊驚見「假工程師」冒名 專家：恐為北韓駭客騙局

聯合新聞網／ 綜合報導
日IT企業發現盜用身分面試工程師職位。示意圖/Ingimage。
日IT企業發現盜用身分面試工程師職位。示意圖/Ingimage。

遠距工作普及加上AI日新月異，網路面試詐欺手法日益翻新。據朝日新聞報導，一間IT企業近日線上面試時，遇到一名疑似利用「深偽技術（Deepfake）」冒用真實工程師身分的應徵者。資安專家警告，這極可能是北韓IT勞動者為賺取外匯所策劃的騙局。

詭異的視訊面試

面試當天，自稱「吉井健文」的男子聲稱人在美國且從小在美長大，日語不流利。但面試官察覺，男子的聲音與嘴型出現微小落差，整體畫面透出不自然的感覺。當公司強調該職缺必須「進辦公室上班」、無法接受跨國全遠端後，對方隨即草草結束面試。

真實經歷遭AI盜用

由於該份履歷清楚標示對方具備日本大廠經歷且日文為母語，面試官起疑並聯繫了真正的吉井健文。吉井看過畫面後驚覺，對方疑似盜用他網路上的公開照片與部落格文章，透過AI加工影像，想魚目混珠。吉井擔憂，在日本缺工的環境下，願意接受全遠端工作的企業極易受騙。

北韓駭客的慣用手法

NTT DATA資安分析師新井悠指出，此案高度吻合北韓IT勞動者的冒名特徵。他們常將自己包裝成資歷逾15年的高階「全端工程師」，擁有漂亮履歷，卻來應徵與背景不符的低價職缺。根據聯合國估算，這類勞動者每年可替北韓賺進高達6億美元外匯，資金恐被用於核武開發。日本警方強烈呼籲，面對可疑的遠端應徵者，企業務必嚴格查核真實身分，以免淪為非法資金溫床。

日本 北韓 工程師 面試 遠距

延伸閱讀

不怕你吃！連鎖旅館早餐結合當地美食 住客狂讚「太誘人」：飽到走不動

日「肉包之亂」失控！企業家新幹線上吃551惹議 公司大門慘遭砸肉包

一輩子無法原諒的痛！311救人無數卻錯失愛妻 前消防員淚崩：人生最大誤判

遊日遇文化衝擊！歐洲情侶只吃超商三明治 美國人來3天變「咖哩狂熱粉」

相關新聞

AI變臉來面試？視訊驚見「假工程師」冒名 專家：恐為北韓駭客騙局

遠距工作普及加上AI日新月異，網路面試詐欺手法日益翻新。日本一間IT企業近日線上面試時，遇到一名疑似利用「深偽技術（Deepfake）」冒用真實工程師身分的應徵者。資安專家警告，這極可能是北韓IT勞動者為賺取外匯所策劃的騙局。

看凖無人店下手！日情侶狂掃草莓甜點過程全被拍 臨走還不忘拿湯匙

日本岐阜縣大垣市一間24小時營業的無人甜點店，近日凌晨遭一對男女闖入行竊。兩人不僅直接拿走店內販售的保冷袋，還狂掃冰淇淋、可麗餅等高價甜點，最後連標價10日圓的湯匙也不忘順手牽羊，未結帳就大搖大擺離去，囂張行徑全被監視器清楚拍下。

上司勸了4次…日公務員假不夠也要出國 「環遊世界109天」下場慘了

人生就是要來場說走就走的旅行？日本群馬縣一名男公務員去（2025）年向公司遞出旅遊計畫，由於他規劃的旅行天數遠超過擁有的休假天數，縣府人員及長官多次勸說，希望他放棄出國或先離職再飛出去。豈料，男子根本不甩眾人的反應，執意搭郵輪環遊世界109天...

你也這樣？購物狂每月砸4萬買新衣 她1招短時間戒癮還存60萬

英國一名年輕女子沉迷網購，每個月能花掉近1000英鎊（約新台幣4萬2000元），有時一周內就收到五個包裹。為了存錢並改掉壞習慣，她靠著一個小動作成功戒掉購物成癮，還在短時間內...

85歲達到事業巔峰！美國嬤不退休「轉行做這件事」 收入竟比開公關公司優渥

在多數人早已領取退休金、安享晚年的85歲，朱蒂．卡茨（Judy Katz）卻正迎來事業巔峰。身為專業代筆作家（Ghostwriter）與Katz Creative公司的創辦人，卡茨以自身經歷證明…

睡醒變成阿凡達？「整身藍」嚇傻揪朋友衝急診 醫護1舉動讓他羞愧返家

英國一名男子某天早上醒來，發現自己全身皮膚變成藍色，看起來就像電影《阿凡達》裡的外星人。他嚇得拍照傳給媽媽，並在朋友陪同下到急診室治療...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。