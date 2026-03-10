快訊

每年學費32萬…英私校無預警宣布「30分鐘後倒閉」 近2百名學生傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一所私立學校近日突然宣布停辦，引發家長與師生震驚與憤怒。示意圖／ingimage
英國一所私立學校近日突然宣布停辦，引發家長與師生震驚與憤怒。示意圖／ingimage

英國一所私立學校近日突然宣布停辦，引發家長與師生震驚與憤怒。位於英國盧頓（Luton）的私立學校「King's House Moorlands」竟在發出通知郵件後僅約30分鐘就關閉校門，讓近200名學生瞬間失去學校。許多家長痛批孩子「被剝奪教育機會」，教師更是在得知消息後當場落淚。

據外媒《Daily Mail》報導，這項突如其來的決定導致近200名學生瞬間失去學籍，其中最慘的是即將在5月參加GCSE（英國中學會考）的11年級學生。家長控訴，校方在倒閉前幾天才剛鼓勵學生繳交500英鎊（約新台幣2.1萬元）的校外教學費用，甚至要求支付額外的考試管理費，如今這些錢與預付的學費恐怕都石沉大海。

一名學生家長接受採訪時憤怒表示，女兒因為這場變故徹底崩潰、無法入眠，「孩子覺得自己被搶劫了，原本辛苦準備考試，現在卻一片荒蕪」。校方在信件中稱，由於英國經濟環境惡劣、私校稅收壓力增加，加上越來越多家長拖欠學費，才導致經營不善。然而，外界卻發現經營該校的夫婦，在丈夫辭去執行長職位不到3週內，就立刻註冊了一家新公司，且倒閉前仍不斷向家長收款，被質疑是有預謀的惡性倒閉。

最令家長心寒的是，校方在宣布關門後，竟又發信表示若學生想在原校參加5月的考試，家長必須「額外付錢」以補償監督考試的教師薪資。還有人指出，多數家長早已預先繳清本學期甚至整個學年的學費，以2024至2025學年為例，學校每學期學費為2500英鎊（約新台幣10.7萬元），全年則為7500英鎊（約新台幣32萬元）。

全英教育連合（National Education Union）當地分會也批評，校方不可能毫無預警才發現財務問題，卻在沒有通知的情況下突然停辦「完全不可接受」。該工會指出，這起事件讓近200名學生瞬間失去學校，也可能導致多名教職員失業，對所有人都是極大的衝擊。

