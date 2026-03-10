為哪樁？日本24歲暗黑女星突暴粗口嗆台男噁心 鄉民炸鍋瘋猜原因

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本24歲AV女優雅子りな近日在社群平台「X」發表針對台灣人的激烈言論，引發網友熱議。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
日本24歲AV女優雅子りな近日在社群平台「X」發表針對台灣人的激烈言論，引發網友熱議。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

日本24歲AV女優雅子りな近日在社群平台「X」發表針對台灣人的激烈言論，內容不僅對台灣男性充滿敵意，甚至出現多項帶有歧視與威脅性的偏激用詞，引發網友熱議。儘管相關貼文目前已全數刪除，但爭議內容已被網友擷圖並在社群間廣泛流傳。

雅子りな在文中毫不掩飾對台灣人的反感，並呼籲台灣觀眾停止觀看其作品，宣稱自己未來不願再與台灣人有任何往來。她控訴自己的身心遭到部分台灣人傷害，還反被貼上壞名聲，情緒激動之餘，她更針對台灣男性的行為發表多項具侮辱性的評論，「使用令人噁心、刺耳的語言，吃著像尿一樣臭的飯生活，大概腦子才會變得不正常吧」，並指稱這些對象讓她感到極度不適。

文中還引用了動漫《JoJo的奇妙冒險》中的極端橋段，形容若能擁有特殊能力，將會對她心目中所謂「卑劣的台灣人」進行報復與毀滅性的攻擊。這番涉及暴力威脅的發言，也讓不少長期關注網友感到震驚與不解。

不過，由於雅子りな並未說明暴怒原因，並將相關貼文刪除，仍引起許多台灣網友討論，「可能被經紀人騙吧」、「大概被怎麼樣了，先觀察一下風向」、「日本人說話一向很含蓄的，用詞這麼重，一定是受到很大傷害跟屈辱，這有點讓人難過」、「台男整個被拖下水」。

日本24歲AV女優雅子りな近日在社群平台「X」發表針對台灣人的激烈言論，引發網友熱議。圖／擷自PTT網友截圖
日本24歲AV女優雅子りな近日在社群平台「X」發表針對台灣人的激烈言論，引發網友熱議。圖／擷自PTT網友截圖

日本

