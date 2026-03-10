伊朗革命衛隊嗆「我方決定戰爭何時結束」驅逐美以大使可通荷莫茲海峽

這也太讓人害羞了吧！日本有民眾近期到當地1間求子神社許願，事後在神社購買1份麻糬，發現裡頭2件麻糬形狀激似男女性器官，本來已經覺得喻意過於「直白」，回家將麻糬進行烤焗，使其膨脹變脆，最後坦言胃口盡失。

2026-03-08 22:25