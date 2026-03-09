打噴嚏致意外流產？24歲未婚媽私自埋葬嬰屍、播佛經超渡 判決曝光

馬來西亞發生非法埋葬嬰屍悲劇。1名懷孕7個月的24歲未婚媽媽，疑在浴室連打數個噴嚏後意外流產，因過度悲痛，私自將夭折男嬰埋葬在住家附近叢林，一邊埋葬兒子，一邊播放佛經為其超渡。案件曝光後，女子被告上法庭，她承認「秘密處置嬰兒屍體以隱瞞出生」罪，辯護律師求情稱被告流產後患上產後憂鬱症，長期失眠，因無法保住孩子而內疚自責，推事經考慮後裁定被告毋須服刑，但仍需要繳付4,000令吉（約新台幣3萬2元）罰款。

邊埋葬邊播放佛經超渡

當地媒體於今年3月初報導，事發今年1月28日，24歲女被告案發時懷孕7個月，她稱在浴室連打數個噴嚏，懷疑因而導致意外流產，她感到驚慌失措，沒有通知男友及其同住的兄長，反而獨自抱住已無氣息的兒子，前往馬當瑪麗哈花園鄰近叢林埋葬，其間她播放佛經超渡兒子，在現場逗留大約半小時才離開。

身體虛弱求醫 案件曝光

女被告於翌日（29日）因身體虛弱前往醫院求醫，院方得知相關情況後立即報警，她才驚覺私自埋屍涉及刑事罪責，遭《刑事法典》第318條文起訴，即無論嬰兒是在出生時、之前或之後死亡，任何人秘密掩埋或以其他方式拋棄嬰兒屍體均屬犯法，一旦罪成，最高可被判入獄2年，或罰款或兩者兼施。

女被告毋須服刑 支付4,000令吉罰款

辯護律師表示，當事人流產後患上產後憂鬱症，長期失眠，更因無法保住孩子而內疚自責，向推事求情。推事指出，雖然被告遭遇值得同情，但私自處理嬰屍的確犯法，考慮到所有因素後，被告毋須服刑，同時支付4,000令吉（約新台幣3萬2元）罰款。

