遊日遇文化衝擊！歐洲情侶只吃超商三明治 美國人來3天變「咖哩狂熱粉」

日本料理對台灣遊客來說，接受度很高，但對歐美國家的觀光客來說，卻充滿意想不到的「文化衝擊」。據日媒Hint-Pot報導，近日採訪了來自德國、美國與俄羅斯的遊客，分享了他們在日本用餐時遇到的真實困惑與驚喜。

來自德國漢堡的卡斯騰與薩布麗娜首次訪日。雖然對日本街道的整潔與安靜讚譽有加，但飲食卻讓他們大傷腦筋。卡斯騰表示：「在德國，即使是牛排館也會提供素食或純素的菜單，但在日本幾乎找不到。」不吃肉、只能吃蛋和魚的薩布麗娜，最後在便利商店發現了美味的「雞蛋三明治」，成為她這趟旅程中最安心的救贖。

來自美國猶他州的奧斯汀，才剛抵達日本第三天，就已經完全淪陷在日本國民美食「咖哩飯」的魅力中。他興奮表示自己是連鎖店「CoCo壹番屋」的狂熱粉絲，特別喜歡辛辣口味。雖然他吃過泰國或墨西哥的辣味料理，但他認為日本咖哩飯無可取代。「我小時候沒吃過這種咖哩，長大後第一次吃到覺得超新鮮、超級美味！」

預計在日本停留兩週的俄羅斯女孩安娜，非常享受吃拉麵的時光。她表示，其實在俄羅斯也很容易吃到由日本廚師料理的拉麵，味道和日本當地幾乎一模一樣。但讓她最震撼的是「種類豐富」。在她的家鄉，拉麵通常只有幾種固定選項。但在日本，每家店的湯頭、麵條、配料到上菜方式都五花八門。光是在點餐前研究琳瑯滿目的菜單，對她來說就是一種充滿新鮮感的體驗。