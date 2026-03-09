快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

瑞士公投挺現金入憲！73%壓倒性通過 數位支付時代仍保留紙鈔

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
瑞士周日舉行公投，超過73%的選民支持把保障現金支付寫入憲法。路透
瑞士周日舉行公投，超過73%的選民支持把保障現金支付寫入憲法。路透

瑞士周日舉行公投，超過73%壓倒性多數的選民支持把保障現金支付寫入憲法，在數位支付迅速普及之際，為實體貨幣建立憲法層級的保護。

瑞士的電子支付日益普及，現金交易占比在過去十年間從70%驟降至兩年前的30%。即便如此，瑞士人對瑞士法郎的情感仍十分深厚，尤其是在2022年結束的負利率時期，許多民眾從銀行提領存款，改以現鈔方式存放，以避免帳戶管理費。

數據顯示，每名瑞士居民平均在家中存放現金約1.07萬美元（約新台幣34萬元），在國際清算銀行（Bank for International Settlements）統計的各主要經濟體中傲視群雄。此次修憲意味，對實體貨幣的信任將從消費習慣進一步升級為憲法層級的保障。

除了現金議題，選民同日也支持改革被稱為「婚姻懲罰」的稅制。現行制度下，若夫妻兩人收入相近，結婚後因需合併計算所得，稅負往往反而增加。超過54%的選民支持廢除此一不公平制度，預計將有大約67萬對夫婦受惠。

這項改革被視為自1995年瑞士引進增值稅以來最重大的稅制改革之一，但在各州政府要求下，新制將設較長過渡期，預計2032年才會正式上路。

同日的投票，選民否決兩項提案，包括降低用於資助公共廣播的費用，以及增加政府氣候支出。整體結果與公投前民調大致一致。

憲法 公投 稅制改革

延伸閱讀

冰島8月公投 決定是否重啟歐盟入會談判

經濟日報社論／四百萬案後的普惠金融省思

新聞中的公民與社會／保加利亞加入「歐元區」 政府推動採用歐元考量為何？

深圳4月財政收入大減逾四成 上海將發債近3,000億元

相關新聞

瑞士公投挺現金入憲！73%壓倒性通過 數位支付時代仍保留紙鈔

瑞士周日舉行公投，超過73%壓倒性多數的選民支持把保障現金支付寫入憲法，在數位支付迅速普及之際，為實體貨幣建立憲法層級的保護。

日本求子神社賣麻糬！形狀激似男女性器官 日男烤焗後食慾盡失

這也太讓人害羞了吧！日本有民眾近期到當地1間求子神社許願，事後在神社購買1份麻糬，發現裡頭2件麻糬形狀激似男女性器官，本來已經覺得喻意過於「直白」，回家將麻糬進行烤焗，使其膨脹變脆，最後坦言胃口盡失。

從70kg狂降到45kg！ 日本女大生花5年「醜小鴨變天鵝」 3大不復胖法則公開

近日日本社群平台上瘋傳一段超過2500萬次觀看的超勵志瘦身神話。一名日本女大生「Nako」（なこ）公開了自己狠甩25公斤的驚人對比照，從原本圓潤的70多公斤，一路瘦到仙氣飄飄的45公斤。而讓她下定決心改變人生的契機，竟只是朋友當年的一句無心之言。

不怕你吃！連鎖旅館早餐結合當地美食 住客狂讚「太誘人」：飽到走不動

出門旅遊時，在飯店享用豐盛的自助早餐是許多人最期待的行程之一。日本知名連鎖飯店Super Hotel最近在官方Tiktok分享一段關於「飯店早餐吃到飽」的影片，讓重視早餐的客群食指大動，且引發大批網友的熱烈共鳴。

日「肉包之亂」失控！企業家新幹線上吃551惹議 公司大門慘遭砸肉包

綜合各家日媒報導，近日日本網路社群因「新幹線上吃肉包」而吵得不可開交。事情經過是一名企業家河原由次，在新大阪車站買了熱騰騰的肉包，帶上開往東京的新幹線享用。吃到一半時，隔壁的中年男子突然出言訓斥他「在新幹線上不能吃551吧」，河原當下傻眼回嗆，「你在講什麼？」隨後兩人在死寂的尷尬氣氛中抵達東京。

影／俄國男子離家3年忘關窗 回家驚見「鴿子王國」滿地鳥糞

俄羅斯一名男子離家工作3年後返家，竟發現自己的公寓早已被鴿子「全面佔領」。原來男子離開前忘了關上窗戶，屋內不僅家具上站滿鴿子，地板也滿是羽毛與鳥糞，驚人的畫面在網路上曝光，迅速在社群媒體瘋傳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。