全自助＝可白吃？日男鑽漏洞爽吃萬元迴轉壽司 專家曝「重災區」在這

日本餐飲與零售業為解決人手不足的問題，大量引進「自助結帳系統」。不過，這項建立在「人性本善」基礎上的制度，卻淪為犯罪溫床。神戶市一家大型連鎖迴轉壽司店，近期便接連遭遇誇張的「霸王餐」事件，引發熱烈討論。

據產經新聞報導，去年9月，一名30多歲男子進入神戶市某連鎖壽司店，透過平板點餐大啖壽司與啤酒後，竟無視門口的自助結帳機，大搖大擺走出店外，白吃約8000日圓（約台幣1608元）。一週後，他故技重施再度逃單6000多日圓（約台幣1200元）。這類店鋪的結帳流程全憑顧客自理。由於近百個座位僅有少數店員負責帶位與清理，若顧客不主動在平板按結帳，店員極難察覺對方已悄悄離開。

自助化程度越高，失竊率越慘

據統計，自助結帳機在日本普及率已達41.7%。但調查顯示，高達25%的業者引進該系統後遭竊比例明顯提高。部分大型超市一年內的竊案甚至高達2000件。專家直言，由顧客從刷條碼到付款完全自理的「全自助結帳」，往往是重災區。

科技防盜升級：AI與重量感測把關

面對防不勝防的漏刷，設備商紛紛祭出對策。有廠商推出AI鏡頭監控系統，一發現未刷條碼就裝袋便會通報店員。也有大廠研發「重量感測收銀機」，比對商品與購物袋秤台的重量防弊。

防盜專家警告，自助結帳過度依賴「性善說」，業者必須正視風險。除了升級科技防盜設備，也應降低貨架高度消除死角、高價商品放在結帳處附近等，透過完善的環境設計遏止犯罪發生。