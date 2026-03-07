伊朗危機阻斷荷莫茲海峽油氣運輸 全球能源陷入夢魘情境？

全球能源市場正陷入夢魘情境嗎？油市最擔心的事，莫過於一場長期而慘烈的戰爭阻撓波灣原油出口，造成能源價格飆升，把世界經濟推落衰退深淵。伊朗戰爭開打一周來，德黑蘭似正盡其所能要讓這個夢魘成真。

波灣石油與天然氣出口受阻 亞洲首當其衝

標普全球公司副董事長耶金指出，伊朗鎖定的一大目標是荷莫茲海峽，平時全球約20%的石油經由這條要道運輸。但這個海峽的重要性不局限於石油。自1997年以來，波斯灣（主要是卡達）已成為液化天然氣（LNG）的主要供應源，如今全球將近20%的LNG也經由這條狹窄的水道運輸。

但如今，在伊朗飛彈、無人機攻擊威脅下，穿越荷莫茲海峽的油輪從平日多達90艘劇減為零。

從經濟觀點來看，首當其衝的是亞洲。以往波灣石油主要供應歐洲和美國市場，但近年來出口重心已東移。2025年，波斯灣地區超過80%的石油和90%的LNG銷往亞洲。

這不表示中東供應中斷只是亞洲的問題。事實上，這場戰爭已打擊全球石油與天然氣市場。布蘭特原油漲破每桶90美元，約比美軍開始在波灣地區集結前的價位飆升50%。同時，等不到卡達交貨的亞洲買家在亞洲現貨市場喊出高價，吸引原訂航向歐洲的美國LNG船轉向。戰爭爆發迄今，亞洲現貨LNG價格幾近翻倍，歐洲天然氣價格也暴漲約50%，對歐洲經濟構成新的壓力。

波灣地區也是歐洲與非洲噴射機燃料的一大供應源。戰爭拖得愈長，價格上漲壓力就愈大。亞洲供應短缺的情況，不久也會擴及北美地區的加油站。

荷莫茲海峽航運暫時受阻，並非最糟情況；最棘手的情況是不僅海峽長期關閉，波灣地區的產油設施也嚴重毀損，升高更長期供應短缺的顧慮。

近年全球油氣市場多元化 有助緩和衝擊

但這場危機發生之時，全球石油與天然氣體系已變得更有韌性，也更多元化。

伊朗受制裁影響，如今已不再是世界產油大國，占全球供應的比率降到2%以下，產出大多折價賣到中國大陸。

委內瑞拉也發生類似變化，昔日作為世界石油明星暨石油輸出國組織（OPEC）創始成員國之一的光環不再，如今幾乎稱不上是「石油國家」，產油量比美國北達科他州還少，而且只到鄰國巴西產油量的四分之一。

美國的變化更大，從大約20年前的世界最大石油進口國，搖身變成最大生產國。十年前，美國第一批LNG出口貨輪啟航，現已躍為全球最大的LNG出口國。

俄羅斯雖受制裁和價格限制，至今仍是石油出口大國。但在俄國總統普丁對歐洲切斷天然氣供應，企圖藉此瓦解支持烏克蘭的歐洲聯盟後，美國的LNG趁虛而入並取而代之。整體而言，頁岩油革命已給全球市場帶來新的穩定局面。

中國大陸近年來蓄積巨量的石油儲備，如今大可取用；國際能源總署（IEA）的會員國也都保有戰略儲油。

波灣國家長久來意識到荷莫茲海峽遭封鎖的風險，已採取因應措施。沙烏地阿拉伯鋪設從波灣運油到紅海的「東西輸油管」網絡，阿布達比也建造一條與荷莫茲海峽平行的輸油管線。

油價漲上90美元絕非最糟情境。但就此刻而言，全球正遭遇史上規模最大的石油生產受阻，以及一波天然氣市場震撼。這場戰爭會持續多久，將是全球能源市場後續如何發展的關鍵。