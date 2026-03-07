不怕你吃！連鎖旅館早餐結合當地美食 住客狂讚「太誘人」：飽到走不動

出門旅遊時，在飯店享用豐盛的自助早餐是許多人最期待的行程之一。根據日媒LIMO報導，日本知名連鎖飯店Super Hotel最近在官方Tiktok分享一段關於「飯店早餐吃到飽」的影片，讓重視早餐的客群食指大動，且引發大批網友的熱烈共鳴。

在日本全國擁有177家分店的Super Hotel，經常透過官方社群分享住宿大小事。日前他們發布一段影片指出，許多旅客在面對五花八門的自助餐檯時總是陷入選擇障礙，最後乾脆「日式早餐」和「西式早餐」通通至少吃一輪。

影片中除了有基本的主食，白飯與各種現烤麵包之外，不少飯店都會端出當地限定的特色料理來吸引旅客。除了有機沙拉之外，各分店還會提供在地美食，例如湘南藤澤的「吻仔魚麵包」、青森以醬油味雞湯為湯底的鍋物鄉土料理「仙貝湯」、奈良的「茶粥」，以及北海道的「湯咖哩」等，豐富的菜色讓人忍不住越拿越多。

這則貼文曝光後，立刻吸引許多深有同感的網友留言：「飯店的早餐就是特別好吃，常常不小心就吃太飽」、「如果有當地特色料理真的會失控」，「吃完這頓連午餐都不用吃了」。看來，SuperHotel以旅館豐富美味的早餐為特色，讓客人在早晨下樓後就有一個非常美好的開始，且不在意客人會連午餐一起吃飽的行銷手法，應該會具有相當的吸引力。