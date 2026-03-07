日「肉包之亂」失控！企業家新幹線上吃551惹議 公司大門慘遭砸肉包

綜合各家日媒報導，近日日本網路社群因「新幹線上吃肉包」而吵得不可開交。事情經過是一名企業家河原由次，在新大阪車站買了熱騰騰的肉包，帶上開往東京的新幹線享用。吃到一半時，隔壁的中年男子突然出言訓斥他「在新幹線上不能吃551吧」，河原當下傻眼回嗆，「你在講什麼？」隨後兩人在死寂的尷尬氣氛中抵達東京。

事後河原氣憤地在X上發文表示，完全沒想到對方會為了這種事，特別來提醒他，並質疑對方為何把自己的價值觀強加在別人身上。他直言，「如果車廂內不能吃，為什麼車站還要販售熱騰騰的肉包？那新大阪站的551關起來好了」、「不然，乾脆立個禁止帶上新幹線的告示牌」。

這番言論立刻引爆正反兩派激烈論戰，反對派認為肉包味道太重、不吃是基本禮貌。贊成者則力挺既然有賣就能吃，更有人認為「在旁邊一直喝啤酒的人，比吃肉包更不行吧」。這場「氣味禮儀」大戰甚至驚動了日本眾議院議員河野太郎發文參戰，「不能在新幹線上吃551嗎？」

沒想到，這場原本只停留在網路上的口水戰，竟演變成誇張的實體報復行動。3月6日，河原發布了一則影片與聲明，指出有人跑到他東京的公司門口，惡意將肉包砸在大廳的牆壁與地板上。從他公布的影片中可以看到，現場散落著砸爛的肉包殘渣，景象令人錯愕。

面對這起離譜的騷擾事件，河原痛批，網路上有不同意見無可厚非，但這種行為已經不是單純的霸凌，而是徹底的犯罪。他強調公司大門設有監視器，目前已經向警方正式報案，並嚴正聲明面對這種超過底線的惡意騷擾，絕對會採取適當的法律行動追究到底。但也有大阪網友逗趣表示，「丟551也太浪費了吧？」