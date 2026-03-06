快訊

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴 日網友讚：台灣很有風度

中東情勢升高 川普再威脅伊朗「無條件投降」：不會達成任何協議

經典賽／有大谷在好輕鬆！為何進正賽秒甩低潮 日本監督歪頭笑：我也不知

聽新聞
0:00 / 0:00

面試太緊張答不好未獲醫院錄取 英國女子提告院方獲賠31萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
女子不滿醫院面試流程疏失，提告後獲賠31萬元。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子不滿醫院面試流程疏失，提告後獲賠31萬元。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名女子到知名醫院面試，認為自己的焦慮症影響了面試表現，導致最後沒有獲得工作。結果女子提告該醫院，認為是院方招聘流程有瑕疵，沒有考慮到她焦慮症的影響，最終該醫院被法院判賠7720英鎊（約新台幣31萬元）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，面試者雷札伊（Anahita Rezaei）在2024年2月時，到英國知名癌症中心應徵「病理營運經理」職位。整個面試流程約40分鐘，不過最後是另一名面試者拿到最高分並錄取。

不過第一名的面試者選擇拒絕此職位，醫院卻沒有將機會讓給排名較前面的雷札伊，而是直接錄取另一名面試者，這讓雷札伊感到十分不公平。雷札伊說，自己患有焦慮症，在高壓的面試情境下，可能沒有簡短作答，因此影響面試表現。她事後寄信向院方申訴，但好幾週都沒有收到院方回應。

雷札伊不滿院方招聘過程不清楚，決定對院方提告，案件也進入倫敦就業法庭審理。法庭調查發現，醫院保存的招聘紀錄並不完整，其中一名面試官的評分資料不見了，導致無法確認實際面試者排名。

根據現有資料，三名面試官中，有兩人分別將雷札伊評為第二與第三名，但由於缺少完整表格，法庭無法確認誰才是真正的第二名，認為這是醫院「明顯而嚴重的疏失」。

除此之外，雷札伊向該醫院說明自己的焦慮症後，醫院並未考慮重新面試或重新評估分數。法庭認為，院方本可採取簡單措施，例如重新安排面試或重新檢視評分，但卻完全沒有行動，也是面試流程疏失。

最終法院判定，該醫院須賠償雷札伊6000英鎊（約新台幣24萬元）精神損害賠償、840英鎊利息（約新台幣3萬元）以及880英鎊準備費用（約新台幣3萬元），總計7720英鎊（約新台幣31萬元）。

面試 焦慮

延伸閱讀

一天一杯就不行！ 英國研究：酒精養出超標內臟脂肪

英國首例子宮移植產子 32歲女圓夢當媽喜極而泣

南韓21歲正妹用AI查「致命劑量」毒殺2男 竟因美貌成社群話題

駱駝也要打肉毒？ 阿曼駱駝選美節20頭遭抓包整形判出局

相關新聞

影／俄國男子離家3年忘關窗 回家驚見「鴿子王國」滿地鳥糞

俄羅斯一名男子離家工作3年後返家，竟發現自己的公寓早已被鴿子「全面佔領」。原來男子離開前忘了關上窗戶，屋內不僅家具上站滿鴿子，地板也滿是羽毛與鳥糞，驚人的畫面在網路上曝光，迅速在社群媒體瘋傳。

面試太緊張答不好未獲醫院錄取 英國女子提告院方獲賠31萬元

英國一名女子到知名醫院面試，認為自己的焦慮症影響了面試表現，導致最後沒有獲得工作。結果女子提告該醫院，認為是院方招聘流程有瑕疵，沒有考慮到她焦慮症的影響，最終該醫院被法院判賠7720英鎊（約新台幣31萬元）。

「封存半世紀」沙丁魚罐頭開箱！色澤鮮亮如時間暫停 網友看傻

如果打開一個放了半世紀的罐頭，裡面會是什麼模樣？日本一名熱愛收集「昭和復古小物」的女網友，近期在社群平台分享了一段打開復古沙丁魚罐頭的影片。

8旬婦疑遭綁架…網紅闖案發現場狂拍裸露辣照 比中指還嗆：焦點在我身上

網路是流量當道時代，許多網紅為了博取眼球，可能會做出許多驚世駭俗的舉動。近日美國一名女主播薩凡娜高齡84歲的媽媽疑似遭綁架，事發已1個多月，警方仍無法鎖定嫌犯。但在案情尚未破案之際，一名女網紅...

「只嫁一個沒人記得」37歲泰女同時嫁2男 新郎抱在一起跳池塘

泰國東北部布里蘭府（Buriram）近日出現一場特別的婚禮！一名37歲泰國女子同時與兩名來自奧地利的男子結婚，三人決定共同生活的安排，引發社會討論。

世界頂尖「史特拉第瓦里小提琴」用哪國木材？年輪研究揭身世之謎

義大利製琴大師史特拉第瓦里（Antonio Stradivari）製作的絃樂器被譽為世界頂尖，瑞士、法國、斯洛維尼亞等歐洲國家過去都曾稱，史特拉第瓦里製琴使用的木材來自自家森林。今年1月刊登於《樹年學》（Dendrochronologia）期刊的一項研究揭開了這些名琴的身世之謎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。