8旬婦疑遭綁架…網紅闖案發現場狂拍裸露辣照 比中指還嗆：焦點在我身上

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名8旬婦人南西疑似在住處遭綁架，網紅Kiki帶著攝影師跑到案發現場拍片，因裸露穿著引發爭議。圖／擷自Kiki onlyfans影片
網路是流量當道時代，許多網紅為了博取眼球，可能會做出許多驚世駭俗的舉動。近日美國一名女主播薩凡娜高齡84歲的媽媽疑似遭綁架，事發已1個多月，警方仍無法鎖定嫌犯。但在案情尚未破案之際，一名女網紅KiKi現身薩瓦娜媽媽住處附近，穿著露肚上衣與露屁股蛋熱褲，火辣打扮引發爭議。

根據《紐約郵報》報導，美國《Today》節目主持人薩凡娜的母親，高齡84歲的南西（Nancy Guthrie）於2月1日在亞利桑那州圖森市（Tucson）的住處失蹤。警方根據門口監視器畫面及現場發現的血跡，研判案件可能涉及綁架，但至今已過一個多月，仍未鎖定嫌犯，也沒有明確線索，案件陷入僵局。

然而在案件尚未破案之際，卻有網路直播主接連前往南西住處外進行拍攝，引發爭議。其中一名網紅KiKi近日現身現場，穿著露肚上衣與露屁股蛋熱褲，在一名身穿皮衣的攝影師陪同下，以案件現場為背景拍攝影片。

此舉被其他同樣在現場關注案件的直播主批評，指控她利用悲劇事件拍攝帶有性感意味的畫面。相關片段在社群平台X流傳後，也引發大量網友討論。畫面中還有人當面指責她的行為「令人尷尬」，而KiKi則比中指回嗆。

對於外界批評，KiKi辯解，當天只是到現場為即將製作的一支「真實犯罪」頻道影片拍攝預告畫面，並非刻意炒作。她反指其他人過度關注她的穿著打扮，反而讓輿論焦點從南西失蹤事件本身轉移。

KiKi在社群媒體上寫道：「你們成功把所有注意力從南西身上轉移到我身上了！」她還表示，自己在影片中持續整理案件資訊，希望提升外界對事件的關注。

美國 社群媒體 網紅 綁架

