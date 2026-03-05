快訊

「只嫁一個沒人記得」37歲泰女同時嫁2男 新郎抱在一起跳池塘

聯合新聞網／ 綜合報導
婚禮婚紗照示意圖。圖／AI生成

泰國東北部布里蘭府（Buriram）近日出現一場特別的婚禮！一名37歲泰國女子同時與兩名來自奧地利的男子結婚，三人決定共同生活的安排，引發社會討論。

根據泰國媒體《Khaosod English》報導，新娘杜吉端（Dujduan Ketsaro）曾是一名獨立創作歌手，她在2月28日於布里蘭府帕空猜縣舉行婚禮，同時嫁給兩名奧地利男子：一人是已退休的奧地利警察羅曼（Roman），另一人則是目前仍在奧地利警界任職的警員麥基（Macky）。兩名新郎原本是關係密切的朋友，後來先後對杜吉端產生感情，三人經過多次討論後，決定以共同生活的形式組成家庭。

這場婚禮以簡單的泰國地方傳統儀式進行，出席者包括親戚、鄰居與朋友。儘管規模不大，現場氣氛仍十分熱鬧。儀式依照傳統流程進行，包括「拜斯里蘇坤」（bai sri su kwan）祝福儀式與綁手線等環節。儀式結束後，兩名新郎彼此擁抱，隨後一起跳入池塘，象徵友誼與喜悅。杜吉端也在婚禮現場開玩笑表示：「如果只嫁一個人，世界不會記得；但一次嫁兩個，大家就會記得。」逗得現場賓客笑聲不斷。

杜吉端透露，自己的生活經歷其實不像戲劇般浪漫。她過去曾與一名泰國男子結婚，並育有三名子女，但婚姻並不順利。之後音樂事業未能如預期發展，她曾前往芭達雅（Pattaya）工作，以維持家庭生計，同時照顧父母、三名女兒及兩名孫子。

她回憶，最初是在芭達雅認識羅曼。當時羅曼到泰國旅遊，兩人逐漸發展為伴侶關係，並以夫妻身分同居約5年。後來羅曼的好友麥基前往泰國探訪時認識杜吉端，也對她產生感情。三人坦誠討論彼此關係後達成共識。杜吉端與麥基交往約1年後，最終決定舉行婚禮。

她表示，在結婚前也曾與父母及子女溝通，家人最終選擇接受這段關係。她認為，兩名男子一直以來都十分照顧她與家人。即使外界可能對三人婚姻抱持不同看法，但只要家庭成員彼此同意並感到幸福，就是最重要的事情。

杜吉端也透露，兩名新郎各自準備100萬泰銖（約新台幣90萬元）作為聘禮。她61歲的母親表示，自己多年來看著女兒為家庭努力打拚，只要女兒能夠幸福、有人照顧，她就感到滿足。家人並不特別在意聘禮金額，更希望三人未來能以理解與包容相處。

當地森通鎮（Saengthon）市長呂昂德查努拉（Thian-iew Lueangdechanurak）表示，自己參加過許多婚禮，但從未見過一名泰國女子同時嫁給兩名新郎的情況，可能是該地區首次出現類似案例。他也向三人表達祝福，希望他們未來生活幸福長久。

