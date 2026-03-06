快訊

「封存半世紀」沙丁魚罐頭開箱！色澤鮮亮如時間暫停 網友看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友打開收藏已久的復古魚罐頭，讓眾人驚豔。示意圖/Ingimage。
一位日本網友打開收藏已久的復古魚罐頭，讓眾人驚豔。示意圖/Ingimage。

如果打開一個放了半世紀的罐頭，裡面會是什麼模樣？日本一名熱愛收集「昭和復古小物」的女網友，近期在社群平台分享了一段打開復古沙丁魚罐頭的影片。據日媒Hint-Pot報導，這名年約50多歲的女網友「May」收集復古物品已有25年。這個引發話題的「明治屋」沙丁魚罐頭，是她大約 4、5 年前在跳蚤市場買到的寶貝。由於罐身上沒有標註製造日期，她曾向原廠查證，廠商回覆雖「不知確切製造日期」，但寄來一份早期型錄，指出這絕對是「超過50年前製造」的產品。

原本May將罐頭裝在透明塑膠袋裡小心保存，但近期發現罐身出現縫隙、開始漏出一些汁液，所以才想說要打開它。她戴上手套，小心翼翼地打開罐頭。令人震撼的是雖然歷經半世紀，裡面的沙丁魚依然色澤漂亮、排列整齊，彷彿隨時可以端上桌，完全看不出已經放了50年。

影片曝光後震撼大批網友，眾人紛紛驚呼：「裡面的沙丁魚應該沒想過自己會被保存的那麼好！」、「以前的罐頭真的能放一百年啊」。也有不少人發出感性的讚嘆：「想到這些沙丁魚50年前還在海裡游，就覺得好感動」、「不知道半世紀前負責裝罐的工人還健在嗎？當時的做工真的很仔細呢」。

對於引發廣大迴響，May表示十分驚喜。她透露其實影片是3年前拍的，最近心血來潮重新上傳，沒想到反應比當年更熱烈。至於那罐「高齡沙丁魚」，她笑說因為已經有很重的油耗味，她也沒勇氣嘗試味道。裡面的東西在拍完照後已經丟棄，但空罐有洗乾淨繼續收藏。

日本

相關新聞

「封存半世紀」沙丁魚罐頭開箱！色澤鮮亮如時間暫停 網友看傻

如果打開一個放了半世紀的罐頭，裡面會是什麼模樣？日本一名熱愛收集「昭和復古小物」的女網友，近期在社群平台分享了一段打開復古沙丁魚罐頭的影片。

8旬婦疑遭綁架…網紅闖案發現場狂拍裸露辣照 比中指還嗆：焦點在我身上

網路是流量當道時代，許多網紅為了博取眼球，可能會做出許多驚世駭俗的舉動。近日美國一名女主播薩凡娜高齡84歲的媽媽疑似遭綁架，事發已1個多月，警方仍無法鎖定嫌犯。但在案情尚未破案之際，一名女網紅...

「只嫁一個沒人記得」37歲泰女同時嫁2男 新郎抱在一起跳池塘

泰國東北部布里蘭府（Buriram）近日出現一場特別的婚禮！一名37歲泰國女子同時與兩名來自奧地利的男子結婚，三人決定共同生活的安排，引發社會討論。

世界頂尖「史特拉第瓦里小提琴」用哪國木材？年輪研究揭身世之謎

義大利製琴大師史特拉第瓦里（Antonio Stradivari）製作的絃樂器被譽為世界頂尖，瑞士、法國、斯洛維尼亞等歐洲國家過去都曾稱，史特拉第瓦里製琴使用的木材來自自家森林。今年1月刊登於《樹年學》（Dendrochronologia）期刊的一項研究揭開了這些名琴的身世之謎。

中國神秘戰士？盧比歐的蔣氏劍傳說

「Chang 是一位充滿神秘力量的戰士。他信奉保守主義原則，相信企業家精神和資本主義，相信支撐自由社會的道德價值觀。在我的公共生活中，我經常依靠 Chang。他一直陪伴在我身邊，有時我也會讓他失望。但這位充滿神秘力量的戰士，從未讓我失望過。」

駱駝也要打肉毒？ 阿曼駱駝選美節20頭遭抓包整形判出局

駱駝不但也能參加選美，更有飼主為了贏得比賽，幫駱駝「整形」！阿曼日前舉行一年一度的駱駝選美盛事，結果卻爆出整形醜聞，有飼主為了讓駱駝贏得比賽，從打肉毒、豐唇到隆鼻樣樣來，進而引發倫理爭議。

