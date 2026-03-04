快訊

駱駝也要打肉毒？ 阿曼駱駝選美節20頭遭抓包整形判出局

聯合新聞網／ 綜合報導
飼主為了贏得駱駝選美比賽，偷偷幫駱駝醫美整形。示意圖／ingimage
飼主為了贏得駱駝選美比賽，偷偷幫駱駝醫美整形。示意圖／ingimage

駱駝不但也能參加選美，更有飼主為了贏得比賽，幫駱駝「整形」！阿曼日前舉行一年一度的駱駝選美盛事，結果卻爆出整形醜聞，有飼主為了讓駱駝贏得比賽，從打肉毒、豐唇到隆鼻樣樣來，進而引發倫理爭議。

ODDITYCENTRAL報導，阿曼舉辦2026年阿爾穆薩納（Al Musanaa）駱駝選美節，這是一項歷史悠久的文化盛事。參與的飼主透過選種與細心培育，養出毛色油亮、頸部修長的駱駝。這些駱駝除了比毛髮和身形，連臉蛋也是比較重點。為了讓駱駝有飽滿的雙唇、濃密的睫毛和挺拔的駝峰，越來越多飼主開始動起「醫美」歪腦筋，讓駱駝去整形。

今年比賽檢查時，獸醫團隊發現，有好幾頭駱駝嘴唇明顯注射了填充物。有的駱駝因為打了肉毒而臉部僵硬，還有駱駝在鼻子植入矽膠重塑線條。更誇張的是，有飼主在駝峰灌注物質讓曲線更飽滿，甚至刻意施打生長激素，強化肌肉線條。

原來，駱駝得獎之後，飼主便能透過買賣與繁殖賺進大把鈔票，也因為這樣，才會有這麼多飼主鋌而走險，不惜為駱駝整形。雖主辦單位沒有公開今年總獎金，但歷屆冠軍往往能帶來可觀收益，也難怪有人冒險作弊。

獸醫警告，這些整形不只是違反比賽規定，也會影響駱駝健康。注射填充物可能會引發慢性發炎，荷爾蒙注射也可能導致生殖問題，而肉毒桿菌則會影響駱駝進食與飲水。為了公平並維護駱駝健康，疑似整形的20頭駱駝已經被取消參賽資格。

獸醫 駱駝 整形 選美

相關新聞

南韓21歲正妹用AI查「致命劑量」毒殺2男 竟因美貌成社群話題

南韓一名年輕女子使用AI協助犯案，先是查詢「酒精混安眠藥」的效果，接著根據AI建議將藥劑摻入男子酒精中，造成兩名男子死亡。令人傻眼的是，由於女子外貌姣好，案件爆發以後，竟吸引大量網友在社群吹捧女子，讓人看了十分傻眼。

東大寺也遭殃…日本古蹟48起潑油案 犯嫌11年後落網「竟是旅美醫師」

日本多間寺院、神社2015年發生被潑灑類似油液的事件，出現48起受害案，範圍擴及16個地區，奈良市的東大寺與京都市的二條...

超崩壞凱蒂貓！花3.5小時製造型吐司 斷面秀大走鐘網全笑噴

相信所有的烘焙愛好者都懂自己嘗試動手時，常會遇到理想和現實差距非常大的情形。尤其是挑戰稍有難度的造型麵包，往往會在「切開那一瞬間」迎來天堂或地獄。日本一名網友挑戰製作「金太郎糖」切法的凱蒂貓造型吐司，耗費3.5小時精心烘焙，沒想到一刀切開卻出現超驚悚的「崩壞版凱蒂貓」，影片吸引超過 117次觀看，讓大批網友笑到肚痛！

日本2寶媽掉手機！好心年輕人及送貨員這樣相助 失而復得超感動

現代人的手機儲存大量個人資料，不慎遺失立即崩潰。日本1名2寶媽在網上發文講述自己不慎遺失手機，最終失而復得的暖心經歷。樓主表示失去手機後，心急如焚前往派出所報失，意外發現其手機已被人拾獲交到派出所，該名年輕人拒絕透露姓名，更明言「不需要謝禮」。

印度15歲少女被誘騙上車！慘遭2男鄰居灌醉性侵 昏迷慘被棄路邊

印度發生令人髮指性侵案！當地一名女學生被2名鄰居誘騙上車，先遭灌醉再被性侵。完事後，該女學生被丟棄在路邊，家人遲遲未見她回家，外出搜尋發現她昏迷在街上，隨即報警。警方接報後，迅速逮捕2名涉案男子，將依據「兒童性侵害罪保護法」及相關刑事法律條款進一步調查，兩人目前正被扣押在拘留所。

