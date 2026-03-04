南韓21歲正妹用AI查「致命劑量」毒殺2男 竟因美貌成社群話題

南韓一名年輕女子使用AI協助犯案，先是查詢「酒精混安眠藥」的效果，接著根據AI建議將藥劑摻入男子酒精中，造成兩名男子死亡。令人傻眼的是，由於女子外貌姣好，案件爆發以後，竟吸引大量網友在社群吹捧女子，讓人看了十分傻眼。

據ODDITYCENTRAL報導，21歲的金姓嫌犯（Kim）在今年2月11日被捕，最初以「傷害致死」罪名偵辦。監視器畫面顯示，她分別在1月28日與2月9日，與兩名20多歲男子進入首爾江北區（Gangbuk-gu）的旅館，數小時後獨自離開。兩名男子隨後被發現陳屍房內，體內驗出高劑量鎮靜劑。

警方指出，金女承認自己將含苯二氮平類（benzodiazepines）的處方鎮靜劑磨碎後混入酒中，但辯稱不知道會致死。不過調查人員在女子手機中發現，她曾詢問ChatGPT：「安眠藥配酒會怎樣？」、「多少劑量會有危險？」、「會致命嗎？」等問題，並依據回答調整劑量。

更令人震驚的是，女子早在去年12月就已經展開「試驗」。當時她在南楊州（Namyangju）一處咖啡廳停車場，將藥物摻入男友飲料，導致對方昏迷。之後她增加劑量並再次犯案，顯示可能有明確殺意。

這起案件曝光後迅速在社群媒體延燒，多數網友嚴厲譴責。不過網路輿論卻因一組照片出現戲劇性轉折。照片中的金女外貌亮眼，部分批評她的網友態度丕變，不但有人留言說「願意跟她喝一杯」，還有人暗示應因長相從輕量刑，引發爭議。