快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

支持空襲後挨批 加總理卡尼：美以襲擊伊朗似與國際法不符

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
加拿大總理卡尼4日在雪梨智庫羅伊國際政策研究院發言。路透
加拿大總理卡尼4日在雪梨智庫羅伊國際政策研究院發言。路透

加拿大總理卡尼4日訪問澳洲雪梨時說，美國和以色列對伊朗的襲擊似乎與國際法不符，呼籲迅速緩和衝突。他也說，加拿大雖支持對伊朗的軍事行動，但對此立場抱持遺憾，因為當前衝突是國際秩序失靈的另一事例。

紐約時報等外媒報導，卡尼此話迅速修正其在空襲隨後發布的支持聲明。卡尼日前聲明，加國支持美國行動防止伊朗取得核武，並遏止伊朗政權進一步威脅國際和平與安全。

卡尼先前的支持已招致部分加國民眾批評，認為這不符合加國支持國際法的立場，以及卡尼1月下旬在達沃斯論壇演說呼籲「中等國家」不要對美國委曲求全的說法。

卡尼4日在雪梨智庫羅伊國際政策研究院的集會說，當前伊朗政府形式是中東不穩定和恐怖的主要根源，加國樂見使其改變的舉措，但美以上述行動從表面上看來，似乎不符合國際法。卡尼補充，他不是律師或國際法專家，此事應由其他專業人士評判。

卡尼指責伊朗無視多年外交努力，堅持推進核畫，但也批評美以未與聯合國合作或與加國等盟友磋商就採取行動。

卡尼正進行印太行，繼日前訪問印度，4日是他訪澳第2天，也是首次在美以2月底空襲伊朗後與記者會面。

卡尼已與美國總統川普屢次言語交鋒，川普曾多次揚言兼併加國並對加國輸美商品徵沉重關稅。卡尼在今年達沃斯論壇示警，美國主導的全球治理體系正在「斷裂」。

3日公布的一份加國民調顯示，近一半加國人反對攻擊伊朗。卡尼4日強調，加國政府的支持是基於伊朗核計畫及其人權紀錄構成的威脅，而非為了在美墨加協定今年稍晚的關鍵審查前安撫川普，加國表明支持空襲的立場時未向美國有所求。

卡尼稱，伊朗若擁核將構成巨大威脅。他將伊朗政權形容為「全球最大恐怖主義輸出國」，殺害數十名加國人，「沒人會把民用核計畫深埋沙漠地下一英里。那是個威脅」。

川普 以色列 國際法

延伸閱讀

美以襲伊朗引衝突 加拿大總理促迅速降溫守國際法

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

美國轟炸伊朗 歐洲國家立場分歧…若不遣責將自食其果？

加拿大總理卡尼推中型國家合作 澳洲退將籲強化對台關係

相關新聞

東大寺也遭殃…日本古蹟48起潑油案 犯嫌11年後落網「竟是旅美醫師」

日本多間寺院、神社2015年發生被潑灑類似油液的事件，出現48起受害案，範圍擴及16個地區，奈良市的東大寺與京都市的二條...

支持空襲後挨批 加總理卡尼：美以襲擊伊朗似與國際法不符

加拿大總理卡尼4日訪問澳洲雪梨時說，美國和以色列對伊朗的襲擊似乎與國際法不符，呼籲迅速緩和衝突。他也說，加拿大雖支持對伊朗的軍事行動，但對此立場抱持遺憾，因為當前衝突是國際秩序失靈的另一事例。

超崩壞凱蒂貓！花3.5小時製造型吐司 斷面秀大走鐘網全笑噴

相信所有的烘焙愛好者都懂自己嘗試動手時，常會遇到理想和現實差距非常大的情形。尤其是挑戰稍有難度的造型麵包，往往會在「切開那一瞬間」迎來天堂或地獄。日本一名網友挑戰製作「金太郎糖」切法的凱蒂貓造型吐司，耗費3.5小時精心烘焙，沒想到一刀切開卻出現超驚悚的「崩壞版凱蒂貓」，影片吸引超過 117次觀看，讓大批網友笑到肚痛！

日本2寶媽掉手機！好心年輕人及送貨員這樣相助 失而復得超感動

現代人的手機儲存大量個人資料，不慎遺失立即崩潰。日本1名2寶媽在網上發文講述自己不慎遺失手機，最終失而復得的暖心經歷。樓主表示失去手機後，心急如焚前往派出所報失，意外發現其手機已被人拾獲交到派出所，該名年輕人拒絕透露姓名，更明言「不需要謝禮」。

印度15歲少女被誘騙上車！慘遭2男鄰居灌醉性侵 昏迷慘被棄路邊

印度發生令人髮指性侵案！當地一名女學生被2名鄰居誘騙上車，先遭灌醉再被性侵。完事後，該女學生被丟棄在路邊，家人遲遲未見她回家，外出搜尋發現她昏迷在街上，隨即報警。警方接報後，迅速逮捕2名涉案男子，將依據「兒童性侵害罪保護法」及相關刑事法律條款進一步調查，兩人目前正被扣押在拘留所。

騷擾過程全被拍！日本變態聞女乘客頭髮上癮 下秒偷做1舉動嚇壞全網

日本電車癡漢事件頻傳，近期更出現令人髮指的怪異行徑，一名日本網友在社群平台「X」發文稱，一名男子不只對著女乘客的頭髮瘋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。