東大寺也遭殃…日本古蹟48起潑油案 犯嫌11年後落網「竟是旅美醫師」

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本多間寺院、神社2015年發生被潑灑類似油液的事件，出現48起受害案，範圍擴及16個地區，奈良市的東大寺與京都市的二條城等古蹟也遭殃。示意圖為遊客在日本奈良東大寺大佛殿外合照。 美聯社
日本多間寺院、神社2015年發生被潑灑類似油液的事件，出現48起受害案，範圍擴及16個地區，奈良市的東大寺與京都市的二條城等古蹟也遭殃。犯嫌為一名旅美醫師，於今天被捕。

「每日新聞」報導，當時千葉縣香取市的香取神宮也受到相同破壞，63歲犯嫌金山昌秀今天被依涉嫌觸犯「建築物毀損罪」，被千葉縣警方逮捕。

世界文化遺產二條城內被列為國寶的二之丸御殿的參觀通道，2015年2月出現20處油漬。管理單位表示，他們發現油漬後與東京文化財研究所商量清除方式，後來得知油漬是類似機油的液體所致，好不容易花了約1個月的時間才找到不傷害木頭的去油方式。

大部分油漬雖已清除，但仍有滲透較深的油在後續浮出表面，無法完全去除。為此，管理單位2015年4月起安排保全人員，並設置6台監視器，加強警戒。

朝日電視台報導，警方表示，犯嫌在事件之後就前往美國，不過近期已經被美國當局引渡，而犯嫌今天上午在飛往日本的班機上被捕。

「朝日新聞」報導，千葉縣警方2015年已經依相同罪嫌取得拘票，不過犯嫌之後就前往美國，不回日本。

日本則要求美方引渡犯嫌。根據在美國的訴訟資料，美國聯邦地方法院2023年1月裁定同意引渡，而美國高等法院後來也支持這項裁決，確定將犯嫌引渡回日本。

辯護方面在訴訟期間的資料顯示，犯嫌是一名醫師，在美國紐約開立診所之外，也是某個宗教團體的創辦人。

而他被捕後，面對調查時承認犯案，表示「沒有異議」。

