快訊

教助磁吸／轉任教助員成趨勢 幼教師：終於準時下班了

太子集團非法洗錢107億！首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

台積電失守1,900元！台股重挫逾千點、回測33,300關

聽新聞
0:00 / 0:00

日本2寶媽掉手機！好心年輕人及送貨員這樣相助 失而復得超感動

香港01／ 撰文： 田中貴
相信有宅配人員上門送其他貨物時，樓主剛巧前往派出所，送貨員致電其手機號碼，卻由警員接聽來電，故在送貨單寫句子提醒其手機下落。（threads@kmchnd圖片）
相信有宅配人員上門送其他貨物時，樓主剛巧前往派出所，送貨員致電其手機號碼，卻由警員接聽來電，故在送貨單寫句子提醒其手機下落。（threads@kmchnd圖片）

現代人的手機儲存大量個人資料，不慎遺失立即崩潰。日本1名2寶媽在網上發文講述自己不慎遺失手機，最終失而復得的暖心經歷。樓主表示失去手機後，心急如焚前往派出所報失，意外發現其手機已被人拾獲交到派出所，該名年輕人拒絕透露姓名，更明言「不需要謝禮」。

樓主開心地拿着手機返家時再有驚喜，見到宅配人員留下1張紙條，在備註欄上手寫「你的手機應該已經送到派出所了」，相信有宅配人員上門送其他貨物時，樓主剛巧前往派出所，送貨員致電其手機號碼，卻由警員接聽來電。送貨員知悉2寶媽的手機所在，當放下貨物後，故在送貨單寫句子提醒其手機下落。對於接連還到好心人，樓主大受感動，「真的太感謝了」，多謝無名好心年輕人人和暖男送貨員。

連續溫暖舉動引來大量網友留言，「撿到手機的年輕人和宅配員都是好人」、「完美善意接力」、「看到那張紙條，真的會哭出來」、「這世界沒有那麼糟」。

前往派出碰運氣　好心人一早交給警方

樓主在threads表示，自己正在照顧2名年幼子女，當日發現手機不知所終時，「真的感覺自己快要崩潰了」，於是抱住最後一絲希望前往附近派出所詢問，豈料手機已經被人送到派出所，警方指出，1名年輕人撿到手機，不但沒有留下姓名，而且明確表示「不需要謝禮」後便離去。

宅配人員留字條

樓主攜帶失而復得的手機，心懷感激回家，發生了第二件讓她暖心事情，她發現住所家門口夾住1張宅配公司的招領單，上面除了一般投遞訊息之外，送貨員在備註欄上手寫上「你的手機應該已經送到派出所了」。

特意告知手機下落

樓主估計宅配人員上門送上其他貨物時，發現無人應門，正值樓主前往派出所之際，送貨員撥打樓主手機號碼聯絡，剛好其手機已被送到派出所，警員保管手機期間接聽，送貨員擔心樓主不知手機去向，特意在招領單上告知手機下落。

網友大讚︰好人有好報

樓主大讚「真的太感謝了」，早前自己遺失錢包，內有6萬日圓（約1.2萬台幣），同有好心人匿名交到派出所，「真慶幸自己在日本」。帖文引來許多網友留言，「好人好事」、「好人有好報」、「不說姓名，真帥」、「要表揚」。

（threads@kmchnd）

延伸閱讀：

城巴嬰兒突抽筋！車長臨時改道往醫院　獲讚好人好事　城巴謝諒解

好人好事｜視障女原地打轉求助　熱心女途人帶路去廁所　網民激讚

文章授權轉載自《香港01》

手機 送貨員

相關新聞

日本2寶媽掉手機！好心年輕人及送貨員這樣相助 失而復得超感動

現代人的手機儲存大量個人資料，不慎遺失立即崩潰。日本1名2寶媽在網上發文講述自己不慎遺失手機，最終失而復得的暖心經歷。樓主表示失去手機後，心急如焚前往派出所報失，意外發現其手機已被人拾獲交到派出所，該名年輕人拒絕透露姓名，更明言「不需要謝禮」。

印度15歲少女被誘騙上車！慘遭2男鄰居灌醉性侵 昏迷慘被棄路邊

印度發生令人髮指性侵案！當地一名女學生被2名鄰居誘騙上車，先遭灌醉再被性侵。完事後，該女學生被丟棄在路邊，家人遲遲未見她回家，外出搜尋發現她昏迷在街上，隨即報警。警方接報後，迅速逮捕2名涉案男子，將依據「兒童性侵害罪保護法」及相關刑事法律條款進一步調查，兩人目前正被扣押在拘留所。

騷擾過程全被拍！日本變態聞女乘客頭髮上癮 下秒偷做1舉動嚇壞全網

日本電車癡漢事件頻傳，近期更出現令人髮指的怪異行徑，一名日本網友在社群平台「X」發文稱，一名男子不只對著女乘客的頭髮瘋...

日地勤驚見全機4分之1乘客「坐輪椅」傻眼了 網揭心機真相

航空服務原本是為了行動不便的旅客提供便利，但近期日本一名地勤人員在社群平台「X」（原Twitter）上的發文，卻揭開了機場服務被「過度使用」的驚...

不動就不叫迴轉壽司！藏壽司全球694店堅持傳統 獲金氏世界紀錄認證

當許多連鎖壽司店因疫情或惡搞事件紛紛取消「軌道送餐」時，日本知名連鎖壽司品牌「藏壽司」仍堅持傳統，如今這份堅持獲得國際的認同。據日媒日刊Sports報導，經過嚴格審查，藏壽司在去年12月19日，以「全球擁有最多迴轉台分店」的紀錄，正式榮獲金氏世界紀錄認證，並於本月2日在日本大阪舉行官方授證儀式。

千鈞一髮！孕婦暈眩落軌 日本高中生躍下鐵軌神救援保住兩條命

據日本CBC電視台報導，這起驚險事件發生於去年11月的名古屋，在名鐵西尾線的一個無人車站、櫻町前站。當時懷孕26週的孕婦木村慧，在月台候車時因突發性暈眩失去意識，整個人摔落軌道。令人捏把冷汗的是，當時距離下一班列車進站，僅剩下短短的5分鐘，情況千鈞一髮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。