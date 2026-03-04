日本2寶媽掉手機！好心年輕人及送貨員這樣相助 失而復得超感動

現代人的手機儲存大量個人資料，不慎遺失立即崩潰。日本1名2寶媽在網上發文講述自己不慎遺失手機，最終失而復得的暖心經歷。樓主表示失去手機後，心急如焚前往派出所報失，意外發現其手機已被人拾獲交到派出所，該名年輕人拒絕透露姓名，更明言「不需要謝禮」。

樓主開心地拿着手機返家時再有驚喜，見到宅配人員留下1張紙條，在備註欄上手寫「你的手機應該已經送到派出所了」，相信有宅配人員上門送其他貨物時，樓主剛巧前往派出所，送貨員致電其手機號碼，卻由警員接聽來電。送貨員知悉2寶媽的手機所在，當放下貨物後，故在送貨單寫句子提醒其手機下落。對於接連還到好心人，樓主大受感動，「真的太感謝了」，多謝無名好心年輕人人和暖男送貨員。

連續溫暖舉動引來大量網友留言，「撿到手機的年輕人和宅配員都是好人」、「完美善意接力」、「看到那張紙條，真的會哭出來」、「這世界沒有那麼糟」。

前往派出碰運氣 好心人一早交給警方

樓主在threads表示，自己正在照顧2名年幼子女，當日發現手機不知所終時，「真的感覺自己快要崩潰了」，於是抱住最後一絲希望前往附近派出所詢問，豈料手機已經被人送到派出所，警方指出，1名年輕人撿到手機，不但沒有留下姓名，而且明確表示「不需要謝禮」後便離去。

宅配人員留字條

樓主攜帶失而復得的手機，心懷感激回家，發生了第二件讓她暖心事情，她發現住所家門口夾住1張宅配公司的招領單，上面除了一般投遞訊息之外，送貨員在備註欄上手寫上「你的手機應該已經送到派出所了」。

特意告知手機下落

樓主估計宅配人員上門送上其他貨物時，發現無人應門，正值樓主前往派出所之際，送貨員撥打樓主手機號碼聯絡，剛好其手機已被送到派出所，警員保管手機期間接聽，送貨員擔心樓主不知手機去向，特意在招領單上告知手機下落。

網友大讚︰好人有好報

樓主大讚「真的太感謝了」，早前自己遺失錢包，內有6萬日圓（約1.2萬台幣），同有好心人匿名交到派出所，「真慶幸自己在日本」。帖文引來許多網友留言，「好人好事」、「好人有好報」、「不說姓名，真帥」、「要表揚」。

